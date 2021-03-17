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人妻潔癖到瘋魔！起床就要掃家「一天掃拖3遍」　崩潰：我病了嗎

▲▼愛乾淨本應是好習慣，怎知最後情況竟嚴重到上網求助詢問網友「我生病了嗎?」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲起床就要打掃，人妻愛乾淨到瘋魔「家裡一天清3次」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人妻在臉書社團《爆怨公社》求助，她愛乾淨的習慣最近越來越嚴重，每天起床後就會開始打掃家裡，先是拿稀釋清潔液擦餐桌跟櫃子，接著客廳跟廚房早午晚各掃拖3次，只要沒有做就會渾身不舒服，「請問這是病嗎，有人能告訴我怎麼辦」。

原PO表示，她每天起床後就會開始打掃家裡，先用稀釋清潔液擦餐桌跟櫃子，接著從房間一直客廳、廚房掃到儲物間，掃好之後又換拖地板，除房間跟書房2天拖1次外，客廳跟廚房必須每天拖，到了中午又會再掃一次，晚上則會把客廳、廚房再拖一次。

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她指稱，打掃期間，她還要洗、曬、收衣服跟照顧2名孩子，中午及晚上還要煮飯，雖然先生有想幫忙做家事，但有時候覺得先生做不好，她就會想重新再做一次，所以最後乾脆都自己打掃，甚至廚房只要煮過菜，她就會徹底擦過一遍，「請問這是病嗎，有人能告訴我怎麼辦」。

▲煩惱,生氣,痛苦,崩潰,煩躁。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO表示「請問這是病嗎，有人能告訴我怎麼辦」。（圖／取自免費圖庫pexels）

文章分享後，立刻引發網友熱議，有人說「你潔癖有點嚴重，有強迫症的跡象，建議去看個醫生比較好」、「感覺是嚴重潔癖跟強迫症的症狀」、「可以考慮去看醫生喔，認真」、「如果可以，出去找工作吧，暫時遠離目前的生活環境」、「養一隻貓，接著你就會放棄了。」

 
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