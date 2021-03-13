打擊非法捕魚！　印尼恢復「擊沉外籍漁船」嚴厲政策

▲印尼海洋暨漁業部的巡邏船2019年5月4日經過在其水域非法捕魚的外籍漁船，接著將其擊沉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟雅加達13日專電

印尼最近恢復將非法捕魚的外籍漁船沉入海底的措施。印尼去年判決一艘台灣漁船在蘇拉威西海非法捕魚，另一艘今年初在北納土納海被扣留的台灣漁船仍在接受調查。

印尼海洋暨漁業部4日發布新聞稿指出，廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）地檢署3日及4日在拉查（Raja）海域將8艘越南籍漁船及2艘馬來西亞籍漁船沉入海底，展現杜絕印尼海域非法捕魚活動的承諾，盼有嚇阻效果。

印尼前海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）任內首開以炸沉外籍漁船的方式，嚴厲取締在印尼海域非法捕魚的活動。印尼新聞網站kumparan報導，蘇西在2015年至2019年任內，有558艘外籍漁船被炸沉海底。

接任蘇西的艾迪（Edhy Prabowo）在2019年10月上任後，暫停這項措施。艾迪曾說，被扣留的非法捕魚外籍漁船仍有經濟價值，例如可作為教育、研究用途，也可拍賣，增加國庫收入。艾迪去年底因疑涉貪污遭逮捕下台。

印尼恢復將非法捕魚的外籍漁船沉入海中的措施，印尼海洋暨漁業部指出，這是依法院的判決執行，另外還有21艘外籍漁船也將陸續被沉入海中。

印尼《羅盤報》（Kompas）等印尼媒體報導，過去的作法是將船在海上炸沉，這次先將船體打洞，再用壓艙物讓船沉入海底，目的是為減少破壞海洋環境。

台灣方面的相關人士指出，目前因非法捕魚爭議仍被印尼扣留的台灣漁船僅一艘，即1月22日在印尼北納土納海（North Natuna Sea）遭印尼海軍攔檢的海建興20號。

印尼海軍相關部門人員昨天接受《中央社》記者訪問時指出，此案仍在調查中。

海建興20號當時被印尼海軍拖到附近的廖內群島省拉奈（Ranai）海軍基地扣留，船長與輪機長為台灣人，當時另有7名印尼籍船員。

《中央社》記者2月22日透過視訊就這起事件訪問印尼貿易部主管台灣事務的官員巴尤（Bayu Wicaksono）。巴尤指出，兩名台灣人仍在拉奈海軍基地，兩人已享有領事保護權，與在台灣的家人及台灣駐印尼代表在1月底透過視訊方式會面。

巴尤指出，印尼海軍、駐印尼台北經濟貿易代表處、印尼貿易部台灣辦公室以及兩名台灣公民也在2月17日透過視訊開會；印尼海軍還沒決定如何處理此案。

中華民國駐印尼代表陳忠在2月22日回覆中央社記者詢問這場視訊會議時指出，兩人的居住情形、健康情況、所受待遇都好。

此外，屏東琉球籍漁船勝騰群66號去年4月被印尼公務船查扣。

印尼海洋暨漁業部新聞官員近期回覆《中央社》詢問時指出，勝騰群66號（CT3-2362）是在蘇拉威西海（Sulawesi Sea）遭扣留，去年法院判定該艘漁船非法捕魚，船長繳交罰款後，已在去年12月被移民局遣返回台灣，漁船已被拍賣。

巴尤指出，各國應遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS ）對海域劃界的規範，船隻接近印尼海域時應與印尼當局溝通，遵照指示，駛離印尼海域或者出示獲得印尼允許其在該海域活動的文件。他也強調，印尼會持續在印尼海域執法。

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