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明天土地公生日！　拜對「3大供品」財運旺整年

農曆2月初2是福德正神土地公的誕辰和「頭牙」的日子。（翻攝自福德正神土地公臉書）

▲農曆2月初2是福德正神土地公的誕辰和「頭牙」的日子。（翻攝自福德正神土地公臉書）

圖、文／鏡週刊

明（14日）是農曆2月初2，正是福德正神土地公的誕辰日，命理老師謝沅瑾在臉書表示，土地公生日當天求財、求事非常靈驗。除了準備鮮花、水果等供品外，絕對不能忘記土地公「3大最愛」——麻糬、土豆（花生）和酒。

謝沅瑾在臉書「謝沅瑾命理／民俗文化研究中心」指出，土地公是民間信仰與人民最親近的神明。土地公不單是地方守護神，更是福神和財神。土地公常以「左手拿金元寶或銀錠、右手拿拐杖或如意」的形象示人，民間相信，在土地公生日當天，向其求財、求事最為靈驗與有效。

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謝沅瑾也提到，除了準備鮮花、水果、牲禮等供品之外，土地公還有3大喜好，分別是「麻糬」象徵能黏住錢財，拜「土豆」吃到老，「酒」則是象徵活得長長久久。當然不能少了虔誠的心，心誠則靈。

農曆2月2號依照民間習俗也是「頭牙」的日子，每個月的初2和初16都會幫土地公做牙，感謝神明的照顧，新年第1次幫土地公做牙的日子就稱為「頭牙」。

「頭牙」最應景的供品是刈包和潤餅，刈包放上滷肉片、酸菜、花生粉及糖粉等餡料，像是裝滿錢的錢包，象徵「發財」；潤餅則是將糯米磨成粉，揉勻成薄皮狀，包進紅豆芽菜、蘿蔔絲以及肉絲或肉片，形狀看似成捲的古代銀票，有「發財富潤」的寓意。

配合土地公生日，政府單位和民間將會舉辦有一系列的慶祝活動。桃園市土地公文化館在本週末（13、14日）舉辦土地公慶週年運動大集合，讓民眾有機會為神明慶生，沾沾喜氣。新北市立圖書館則舉辦「借書送發財金」活動，在活動期間至中和分館借10本書或與土地公同日生日（農曆2月初2）的讀者，將獲得中和烘爐地南山福德宮加持過的發財金，限量200份。

土地公生日當天，求財、求事極為靈驗。（本刊資料照）


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