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菅義偉對「中國海警法」深感憂慮　美日印澳領袖會談聚焦南海

▲▼日本首相菅義偉宣布首都圈明起進入緊急狀態。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉對「中國海警法」深感憂慮。（圖／路透）

文／中央社

日本政府表示，日本首相菅義偉在美日印澳4國領袖會談上指出，「從國際法的觀點來看，（中國海警法）包括了有問題的規定，令人深感憂慮」。

美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」領袖視訊會談首度舉行。美國總統拜登（Joe Biden）、菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及印度總理莫迪（Narendra Modi）會後發表聯合聲明。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，菅義偉12日晚間在4國領袖會談上，談到中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的海警法時說，「從國際法的觀點來看，包括了有問題的規定，令人深感憂慮」。

與此相關，日本防衛大臣岸信夫在加拿大智庫主辦的一場線上國際會議致詞表示，「（海警法）在國際法上是有問題的」，為了向中國表達強烈憂慮，將和國際社會合作。

岸信夫說，中國正持續快速地強化軍事力量，和台灣的軍事平衡朝對中國方面有利的方向變化，「日本會持續關注動向」。

有關中國擴大軍力的東海及南海情勢，菅義偉表示「強烈反對單方意圖改變現狀」。

至於緬甸發生的軍事政變，菅義偉說，強烈要求緬甸軍方立即停止對民眾的暴力行為、釋放民選政府領袖翁山蘇姬等人，以及早日恢復民主政治體制。

►美日印澳元首對話　白宮：對中國不存幻想
►四方安全對話峰會將登場　主軸聚焦新冠疫情氣候變遷

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