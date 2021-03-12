台中女墜樓亡內幕曝！小王開打綠帽尪互告　她只救新歡求夫撤告

▲大里女子墜樓，警方到場採證。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區60歲余姓女子12日凌晨12點20分從陳姓前夫11樓住家墜樓，送醫搶救仍告不治，據了解，余女在外面結交小王被陳男發現後，小王、陳男曾大打出手並互控傷害，余女11日晚間6點多回到前夫家，就是要幫小王說項，希望前夫撤告，不料，前夫反嗆「你男朋友都沒撤告，為什麼要我撤」，談判失敗後，2人各自回房，5小時後即傳出余女墜樓意外。

余女從11樓高樓墜落到花圃的聲響之大，驚嚇在附近公園遊玩的多名年輕人，原以為是車禍，後來一看，赫見有人墜樓，女子四肢變形，口鼻噴血，警消獲報趕往，女子OHCA失去呼吸心跳，送往大里仁愛醫院搶救仍告不治。

據了解，余女2020年在外面結交小王被發現後，余、陳兩人已離婚，余女雖搬出住家，偶爾會回去，但兩人還是分房睡，余女中午12點多曾到前夫家，發現沒人，傍晚6點多又去一趟，目的是希望前夫能撤銷對她男朋友的傷害告訴。

余女、陳兩人之前曾多次談判未果，這次談判破裂在於，余女沒有先要求她男朋友撤告，反而是要求前夫撤告，才讓陳男不滿，兩人談了1個多小時，仍談不出結果，兩人各自回房休息，不料，陳男12點多接獲警方通知余女墜樓意外。

警方表示，現場沒有打鬥凌亂的痕跡，加上陳男是由警方通報才得知此事，初步研判沒有他殺嫌疑。

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