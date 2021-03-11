新北男「路上隨機找人幫忙」！躲車內狂搓噁喊：看一下就給妳3千

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿義」（化名）日前在新北某處，看到女子「小桃」（化名）獨自行走在路上，竟然就尾隨對方，並朝著對方撥弄生殖器，而誇張的是，阿義逃跑之後又於同日下午朝另名女孩「小花」（化名）做出猥褻動作，甚至還要求對方看一下，自己會給予3千元等語。對此，新北地院審理後，依法判其拘役60日。

判決指出，阿義基於意圖供人觀覽而公然猥褻之犯意，日前先是在永和區某處，看到小桃獨自行走經過該處，竟認為有機可乘，將車窗陽搖下後，駕車尾隨在小桃後方並朝對方搭訕，接著還在不特定人得以共見共聞的馬路邊，坐在駕駛座上持續以手上下撥弄自身生殖器，並朝對方喊話，「一次3千，可以幫我嗎？」。

小桃見狀後，趕緊打電話給男友求救，男友得知後也立即尋求在附近開店的朋友幫忙，而阿義見狀則立即駕車逃逸，未料阿義並未因此悔改，竟然又於同日下午朝另名女孩小花伸出狼爪，阿義先是假借問路的名義，朝小花搭話，同時也握住自身生殖器不斷上下套弄，並告知小花「看一下，給妳3千」等語。

對此，法官認為，阿義的行徑不思自重，也不尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場合進行猥褻行為，敗壞社會風氣，殊非可取，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日；又成年人故意對兒童犯公然猥褻罪，判處拘役50日，合併應執行拘役60日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。