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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【311核災十周年】刑事究責之難

311日本大地震災後照,福島,海嘯,核災（圖／達志影像／美聯社）

▲10年前發生的311日本大地震，造成福島電廠輻射外洩而產生諸多傷亡，為此，檢審會強制起訴東京電力公司高層。（圖／達志影像／美聯社）

2011年3月11日，日本因地震造成大海嘯，使得東京電力公司位於福島的核電廠冷卻系統失靈，散布出輻射，雙葉醫院因未能即時撤離，造成40人死亡的慘劇。傳統上，對於這類複合性災害，尤其是如此大的天災，往往是以民事求償或國家賠償來究責；但福島電廠所造成的災難太大，就出現對東京電力公司高層的刑事究責。311大海嘯規模之大，即便事前盡了注意義務，能否因此防止人員傷亡，且在集體決策下，如何歸責公司高層都是問題。

東京電力公司高層對於核電廠可能造成的風險，本來就有管理監督的義務，只是對於此等注意義務要到何種程度，卻可能存有很大的不確定性。

由於日本東岸沿海，常因海底地震形成大海嘯，故防波堤的高度一直以來都會不斷修正，而21世紀便已經將海嘯高度預測，不斷提高至十公尺以上。甚至在2008年以後，由於考量超強地震的可能性，已有不少官方與民間學術機構報告指出，必須儘速強化防止海嘯的堤防設置，尤其是核電廠。只是建立高大的堤防或者防護海嘯措施，除了耗費巨大外，在天災難以預測下，到底要建到多高，也沒有任何標準。

更大的爭點則來自於因果關係的認定。即便認為東京電力公司高層未能善盡注意義務，但海嘯規模之大，就算公司高層將防波堤設施做到極致，恐無法阻擋災害的發生。甚且，當初災難發生時，負責救難的自衛隊也因延誤救援造成人員傷亡，而這也未必與輻射外洩有關，就使因果關係的連結可能被切斷，致僅屬過失未遂，則在過失犯不處罰未遂下，只能以無罪判決。

如果以罪刑法定、罪疑惟輕等觀點來看，東京地院判決無罪，似屬理所當然。但值得注意的是，此案是由平民組成的檢審會所強制起訴（參考文章：吳景欽／311核災十周年看日本檢審會對檢察權的抑制），其理由無非在於，就算有天災因素夾雜其中，也不能否認人為疏失，且公司高層乃是最終決策者，自應為歸責對象。再者，起訴並非要達於超越一般人合理懷疑的有罪門檻，面對如此重大的傷亡，也不應由檢察官恣意為不起訴，而應藉由公開審判來接受全民監督。

很明顯的，檢審會除了法律判斷外，也包含整體性的經驗法則。只是在審判者仍是以法律為主要考量下，檢審會的起訴受到嚴苛的挑戰。證諸過往日本類似的公安事件，幾乎出現同樣的模式，即由檢察官為不起訴、檢審會為起訴建議、檢察官再為不起訴、檢審會強制起訴，然後法院三審無罪確定。如此的結果就得出：人民的意志很一致，但司法者的意見更一致。

過失致人與死罪在日本並非屬於裁判員審理的案件，自然無緣看到在人民參與審判下，是否會有不一樣的結果。在此可預測未來東京電力公司的刑事究責案必會以無罪為終，只是時間的問題。面對集體性、結構性的犯罪，是否必須改變傳統以個人為究責中心的刑事法體系，就有重新檢討的必要。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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