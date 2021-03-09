8月大奶娃過輕！　天才爸DIY灌酒神器助增重

▲美國藝術家威林漢姆，用一妙招替8個月大女兒餵奶。（圖／翻攝自IG／rudy_willingham）

記者陳怡靜／綜合報導

美國一名36歲藝術家威林漢姆（Rudy Willingham），日前帶著8個月大的女兒莉莉（Lily）去做健康檢查時，遭醫生診斷出體重過輕，他靈機一動想出神妙招，決定使用灌酒器（beer bong），將沖泡好的牛奶倒入，幫助莉莉能夠攝取更多奶量。

▲威林漢姆突發奇想，用灌酒器希望能幫愛女莉莉補充更多奶量。（圖／翻攝自IG／rudy_willingham）

綜合外媒報導，威林漢姆透露自己在大學時期曾為了增重，便靠著灌酒器〈將酒倒入漏斗，連接管子就能立即入口的器具〉狂喝酒，某日他突發奇想認為這方法在愛女身上也能行得通，不過他拿的並非是真正的灌酒器。為了替愛女補充足夠營養，他特別在亞馬遜網站，購入最小的灌酒器，在管子末端加裝莉莉平時喝奶的奶嘴頭，「幸運的是，它和管子尺寸穩合，簡直是同一套器具！」

威林漢姆將餵奶影片上傳到IG，只見他先將牛奶泡好，接著倒入漏斗內，牛奶順著管子流下，莉莉感到相當新奇，兩顆水汪汪大眼目不轉睛的盯著爸爸，喝得津津有味。威林漢姆也強調，他相當在意衛生，莉莉的灌酒器只會用來倒她的配方奶，絕對不會用作他途。

▲莉莉感到相當新奇，目不轉睛地盯著爸爸看。（圖／翻攝自IG／rudy_willingham）

創意餵奶片曝光後，讓眾網友們為之驚豔，大讚這方法實在太神奇，「她的小臉蛋就像是寫著：『快點給我喝』」、「這做法太厲害了」、「滿滿的父愛啊」。

威林漢姆事後也透露，育兒中的父母保有幽默感相當重要，「否則這一切將變得很沉重、有壓力，連帶使孩子感受到這股壓力。