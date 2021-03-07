妻也是警察！「警界明日之星」帶妹回分局寢室過夜　下場出爐

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指台北市警局某分局的一名C姓副分局長，過年期間擔綱勤務輪值時，竟於酒後帶一名女子前往分局寢室過夜，遭其他同仁撞見蒐證，向上呈報分局長；分局主管知情後震怒，直接通報市警局督察室調查，這名副分局長事後也遭調職處分。

知情人士透露，C姓副分局長於農曆初二期間輪值當班時，晚間前往一家熟識的餐飲店用餐，酒酣耳熱之際，將現場一名年約30多歲的女子，帶回分局寢室，直至翌日初三上午才步出房門。結果被同樣在值班的同僚撞見，通報分局長進行處置。

分局主管知悉後，要求調閱監視器畫面還原現場，果真見到C姓副分局長帶該名女子於深夜步入辦公室，2人長時間獨處，已違反警紀規定，決定不護短，上報市警局督察室，市警局調查後，已做出處分並將他降職。

本刊調查，C姓副分局長畢業於警大，曾任台北市警局重點科室股長等職務，也擔任過數任副分局長，妻子也是警務人員，原本是警界明日之星的他，爆發桃色醜聞後，也引發警界議論。

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