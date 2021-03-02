　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　黑心手法曝！老闆：我只在意成本

知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」遭爆，違法使用工業氮氣填充包裝。（讀者提供）

▲知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」遭爆，違法使用工業氮氣填充包裝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

樂扉是蔡文淵名下展裕國際有限公司的品牌，成立於2012年，原本以一般點心為主要商品，2014年開始跨入寶寶米餅市場，因以有機米為號召，還聲稱取得有機工廠標章，更請出小小試吃員拍影片協助行銷，在網路上討論度相當高，除了在台灣各大母嬰通路皆有販售，甚至在中國大陸、香港、澳門都有門市可以購買。

不過，儘管頗受家長青睞，樂扉仍遭到搜索，主因是離職員工小華（化名）向相關單位檢舉，指該公司違法使用工業用氮氣封存食物。對此，新北市衛生局向本刊證實，樂扉中和工廠所生產的寶寶米餅，生產製程未符合衛生安全原則，違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，已責令限期改正，否則將可能面臨6萬元到2億元之間的罰鍰。

小華拍下氣體業者載運氮氣鋼瓶到廠房的畫面，提供給稽查人員當證據。（讀者提供）

小華指控蔡文淵從事違法行為多年，更拿出一張二○一七年的單據作為證明，上頭的簽收人正是蔡本人。（讀者提供）

樂扉工廠內使用的氮氣鋼瓶，瓶身上還貼著「禁止用於食品」的字樣。（讀者提供）

曾在該公司擔任幹部的小華解釋，自己是在4年前接觸樂扉，當時該公司號稱各項產品規格都通過ISO及有機認證，老闆蔡文淵還對外表示：「生產好的產品要有良心。」所以他才決定加入，沒想到就職後發現，公司竟違法使用工業用氮氣封存食物，儘管鋼瓶外部就清楚標示禁止用於食品，但蔡文淵卻視若無睹。

小華憤怒地說，蔡文淵還會交代工廠內的幹部，只要遇到衛生或其他稽核單位前來視察，都必須把工業用氮氣鋼瓶藏到陽台或廁所，才不會讓違法的行為曝光。許多員工因為良心不安向上級反應，蔡文淵態度卻相當強硬，就連小華苦口婆心勸他，蔡也只回了一句：「我只在意成本，其他不用多說。」讓他感到相當心寒。

新北市衛生局（圖）證實樂扉的確違反食安法規，已將現場有疑義的產品封存。

長期關注兒少健康議題的新北市議員劉美芳對此表示，嬰幼兒產品的銷售對象是身體機能較為脆弱的孩童，理應用最高標準來製作，才能確保嬰幼兒食用無虞，但竟有無良業者為求節省成本，使用工業用氮氣填充食品，行為令人不寒而慄，希望衛生局、調查局能通力合作，防止黑心產品繼續流入市面，更期盼市府持續查緝不法，一起守護孩童的健康。

衛生局並說，在釐清產品安全性疑義前，他們已對現場近500公斤的米餅產品進行預防性封存，不准再流入市面。

前員工小華因無法苟同樂扉的作法，才會私下蒐證老闆違法行為進行檢舉。

衛生局蒐證當天，樂扉公司負責人蔡文淵碰巧當天也在場，一開始面對稽查人員的到來，他還表現得老神在在，一副事不關己的模樣，直到調查人員要求他提供所有氮氣鋼瓶的單據後，他才意識到事情的嚴重性，趕緊拿起手機聯繫法律顧問尋求協助。

身為吹哨者的小華向本刊表示，他之所以會出面踢爆不法，原因是他自己也有二個小孩，對於業者如此黑心的做法，實在無法苟同，為了下一代的健康才決定挺身而出。

樂扉負責人蔡文淵曾說「做食品是良心事業」，自己卻大賺黑心錢。（翻攝YouTube）

為了證明蔡文淵的確知情且違法多年，小華向本刊出示一張氣體業者開立的檢收單，日期為2017年10月2日，當天業者送來一支氮氣鋼瓶及一組流量計，上面還標註「借瓶」，以免收鋼瓶租金，簽收人正是蔡文淵。

氣體業者會將新的氮氣鋼瓶搬運到廠房內，並將已用完的鋼瓶回收。（讀者提供）

小華說，他對公司只在乎成本卻不考慮食安大失所望，因此佯稱配合，私下則利用工作時間，將使用工業用氮氣填充食物的狀況錄影及拍照存證，並向本刊及相關單位檢舉。

樂扉工廠內使用的氮氣鋼瓶，瓶身上還貼著「禁止用於食品」的字樣。（讀者提供）

根據小華所提供的影片，有問題的產品為「LeVic 樂扉有機寶寶米餅」，包裝上強調無添加、無麩質、雙重有機認證，口味則有原味、紅米、胡蘿蔔、紫米、南瓜、香蕉、菠菜、蘋果等多種。

小華提供的蒐證影片中，可見到廠房內被黏鼠板抓住的老鼠，正奄奄一息地掙扎著。（讀者提供）

影片顯示，製作過程中寶寶米餅從機台落下，通過生產線的軌道進入食品填裝區，最後在填充機台邊，出現許多大型的工業用氮氣鋼瓶，不斷將瓶內的氣體輸進寶寶米餅的包裝內，緊接著由員工將米餅成袋裝箱，再透過貨車運往各大通路銷售。

長庚毒物科主任顏宗海指出，以工業用氮氣填充食品，若有其他氣體摻入，對孩童健康會造成疑慮。

為了證明拍攝時間，小華在每段影片都會拿著當天的報紙入鏡，目的就是為突顯業者生產黑心嬰幼兒食品已非一朝一夕，並確實留存廠內長年購買氮氣的進貨單據，要讓業者的不法行徑無所遁形。


更多鏡週刊報導
【極噁黑心寶寶餅4】標榜食品廠是良心事業　揭「慣老闆」蔡文淵私下嘴臉
【極噁黑心寶寶餅】蟑螂老鼠滿地爬　知名寶寶米餅罔顧食安賺黑心財
【極噁黑心寶寶餅1】工業用氮氣填充米餅　黑心老闆蔡文淵：我只在意成本

 
ET快訊
民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　27歲警竟私吞下場慘了
前AV女優觀月雛乃大戰400男爆紅　神隱39歲近況曝光
圍捕影片曝！警高美館旁連轟20多槍　嫌犯中彈身亡
快訊／高雄美術館外警匪槍戰20多槍！通緝犯中彈慘死
年輕一輩沒看過！外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網嗨喊400

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局！27歲男警竟全部私吞…下場慘了

F.I.R阿沁判賠90萬！再爆投資糾紛　股東出資「艾薩」一年就倒

快訊／台中3車追撞！釀「1命危2傷」搶救中…目擊者曝：沒煞車

老爸帶小三回家吃年夜飯　兒曝「媽媽真實反應」結局出爐

嫌隔壁房客太吵…他掏槍嗆：再吵啊！下秒見警驚逃　慘摔河床落網

聲援王光祿！原住民青年團體與NGO遞交法庭之友意見書

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍　綁匪「美術館附近中彈」身亡

失主快哭了！手機存「關鍵資料」彈車外　警幫找1hr勾出神救援

違反禁愛令被逼賣卵當飯局妹　3直播主裝可憐...15男抖內997萬

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局！27歲男警竟全部私吞…下場慘了

F.I.R阿沁判賠90萬！再爆投資糾紛　股東出資「艾薩」一年就倒

快訊／台中3車追撞！釀「1命危2傷」搶救中…目擊者曝：沒煞車

老爸帶小三回家吃年夜飯　兒曝「媽媽真實反應」結局出爐

嫌隔壁房客太吵…他掏槍嗆：再吵啊！下秒見警驚逃　慘摔河床落網

聲援王光祿！原住民青年團體與NGO遞交法庭之友意見書

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍　綁匪「美術館附近中彈」身亡

失主快哭了！手機存「關鍵資料」彈車外　警幫找1hr勾出神救援

違反禁愛令被逼賣卵當飯局妹　3直播主裝可憐...15男抖內997萬

惡霸魚「嘴邊飄橘紅裙擺」缸內優游　她嚇瘋：老闆說很溫馴！

做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

半年說掰掰！東區手搖飲不敵高租金　名媛加持品牌也倒下

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

證券期貨業Q4遭「客訴」案件　居金融三業之冠！

港47名泛民人士保釋案2日續審　「馬拉松式」偵訊4人不適送醫

婦科投保必看！業者曝「3大重點」應付大小病：實支實付保額高

一口咬定「Baby黃曉明已離婚」：兒歸父親！ 粉絲被記者惹火開罵了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

即／台東17歲少年遺體找到了！

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

即／高雄美術館附近槍戰！

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高中生溺死　「想當廚師」成遺言

士官長拉褲性騷正妹女下屬　空軍嘉義基地竟包庇豬哥

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

「圍棋女神」14秒床片曝光！

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面