工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　黑心手法曝！老闆：我只在意成本

▲知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」遭爆，違法使用工業氮氣填充包裝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

樂扉是蔡文淵名下展裕國際有限公司的品牌，成立於2012年，原本以一般點心為主要商品，2014年開始跨入寶寶米餅市場，因以有機米為號召，還聲稱取得有機工廠標章，更請出小小試吃員拍影片協助行銷，在網路上討論度相當高，除了在台灣各大母嬰通路皆有販售，甚至在中國大陸、香港、澳門都有門市可以購買。

不過，儘管頗受家長青睞，樂扉仍遭到搜索，主因是離職員工小華（化名）向相關單位檢舉，指該公司違法使用工業用氮氣封存食物。對此，新北市衛生局向本刊證實，樂扉中和工廠所生產的寶寶米餅，生產製程未符合衛生安全原則，違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，已責令限期改正，否則將可能面臨6萬元到2億元之間的罰鍰。

曾在該公司擔任幹部的小華解釋，自己是在4年前接觸樂扉，當時該公司號稱各項產品規格都通過ISO及有機認證，老闆蔡文淵還對外表示：「生產好的產品要有良心。」所以他才決定加入，沒想到就職後發現，公司竟違法使用工業用氮氣封存食物，儘管鋼瓶外部就清楚標示禁止用於食品，但蔡文淵卻視若無睹。

小華憤怒地說，蔡文淵還會交代工廠內的幹部，只要遇到衛生或其他稽核單位前來視察，都必須把工業用氮氣鋼瓶藏到陽台或廁所，才不會讓違法的行為曝光。許多員工因為良心不安向上級反應，蔡文淵態度卻相當強硬，就連小華苦口婆心勸他，蔡也只回了一句：「我只在意成本，其他不用多說。」讓他感到相當心寒。

長期關注兒少健康議題的新北市議員劉美芳對此表示，嬰幼兒產品的銷售對象是身體機能較為脆弱的孩童，理應用最高標準來製作，才能確保嬰幼兒食用無虞，但竟有無良業者為求節省成本，使用工業用氮氣填充食品，行為令人不寒而慄，希望衛生局、調查局能通力合作，防止黑心產品繼續流入市面，更期盼市府持續查緝不法，一起守護孩童的健康。

衛生局並說，在釐清產品安全性疑義前，他們已對現場近500公斤的米餅產品進行預防性封存，不准再流入市面。

衛生局蒐證當天，樂扉公司負責人蔡文淵碰巧當天也在場，一開始面對稽查人員的到來，他還表現得老神在在，一副事不關己的模樣，直到調查人員要求他提供所有氮氣鋼瓶的單據後，他才意識到事情的嚴重性，趕緊拿起手機聯繫法律顧問尋求協助。

身為吹哨者的小華向本刊表示，他之所以會出面踢爆不法，原因是他自己也有二個小孩，對於業者如此黑心的做法，實在無法苟同，為了下一代的健康才決定挺身而出。

為了證明蔡文淵的確知情且違法多年，小華向本刊出示一張氣體業者開立的檢收單，日期為2017年10月2日，當天業者送來一支氮氣鋼瓶及一組流量計，上面還標註「借瓶」，以免收鋼瓶租金，簽收人正是蔡文淵。

小華說，他對公司只在乎成本卻不考慮食安大失所望，因此佯稱配合，私下則利用工作時間，將使用工業用氮氣填充食物的狀況錄影及拍照存證，並向本刊及相關單位檢舉。

根據小華所提供的影片，有問題的產品為「LeVic 樂扉有機寶寶米餅」，包裝上強調無添加、無麩質、雙重有機認證，口味則有原味、紅米、胡蘿蔔、紫米、南瓜、香蕉、菠菜、蘋果等多種。

影片顯示，製作過程中寶寶米餅從機台落下，通過生產線的軌道進入食品填裝區，最後在填充機台邊，出現許多大型的工業用氮氣鋼瓶，不斷將瓶內的氣體輸進寶寶米餅的包裝內，緊接著由員工將米餅成袋裝箱，再透過貨車運往各大通路銷售。

為了證明拍攝時間，小華在每段影片都會拿著當天的報紙入鏡，目的就是為突顯業者生產黑心嬰幼兒食品已非一朝一夕，並確實留存廠內長年購買氮氣的進貨單據，要讓業者的不法行徑無所遁形。



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