男友性慾太強「夜夜要5次」！正妹戰到身體壞掉　原因曝光

▲新男友慾望太強「每天要5次」，正妹戰到身體壞掉了。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

私處發生病變，部分人會因為害羞，不敢就醫或向醫師坦承病情，甚至只願意拿成藥使用，結果造成病況持續加重。一名醫師就分享曾經收到的女性病例，有一名正妹因為患有蛋白尿就醫，不料吃藥後情況卻遲遲沒有改善，經過不斷詢問才對方才坦承真相，讓他聽了也相當意外。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》表示，他曾經碰到一名漂亮女子求診，對方原本就患有蛋白尿，情況原本控制的相當穩定，最近指數不明原因開始飆升，不料對方拿藥吃了1個月，回診後時情況卻沒有改善，他詢問後對方也沒有任何感冒、頭痛、壓力大或是過敏等情形。

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當他正在思考對方究竟發生甚麼問題時，女子才突然小聲問說「性愛過於頻繁，會不會引起蛋白尿」，原來女子最近交了一名新男友，男友的性慾旺盛「一天要四、五次」，導致女子出現失眠、睡眠不足的情況。他感嘆「腎臟最害怕熬夜，你只要一熬夜，蛋白尿就容易跑出來。」

洪醫師強調，真正蛋白尿變嚴重的原因，並不是女子性愛過於頻繁，而是衍生的失眠、睡眠不足等因素，進而影響到腎功能，女子清楚原因後1個月，蛋白尿狀況終於有了改善。他當時也有詢問女子怎麼處理，才知道對方的男友到大陸出差，女子的身體情況才有改善。

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