寶高園區說明會大爆棚！「企業佈局必爭之地」3月啟動招商





▲新北市經發局長何怡明。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

睽違19年再度自行開發園區廠辦，新店寶高智慧產業園區26日舉辦招商說明會，即將於3月份公告招商，預先為有意進駐的業者介紹園區基本環境、優勢區位與亮點特色，以及當前規劃的申租條件，同時聽取產業意見。說明會也大爆棚，百位廠商代表出席，現場座無虛席。

經發局長何怡明致詞表示，中美貿易戰後帶動台商回流投資契機，加上新冠肺炎疫情期間，台灣防疫有成，加深投資人回台投資信心。而新北市為全國第一的工、商、人口大城，公司行號及工廠家數占全國24%，產業供應鏈完整，更是眾多企業策略佈局的必爭之地。

寶高園區座落於串連重要產業聚落的關鍵樞紐，透過便捷的交通路網，能快速鏈結雙北、桃園、新竹及台中重要產業群聚，便於與其他產業園區調度、合作，且承接新店既有科技資通訊產業發展基礎，規劃引進資通訊科技、雲端運算、AI等次新產業，成為驅動周邊產業轉型升級與在地經濟發展的引擎，並且園區也規劃實驗場域、檢測中心及智慧製造研發中心，以配合市府推展智能城市政策，健全智慧化功能服務。

在這波產業發展趨勢下，最重要的就是產業用地及產業空間的釋出。除了搶先六都倡議經濟部「都市型工業區更新立體化發展方案」擴大適用並持續推動本市方案外，更統籌中央前瞻基礎建設計畫補助經費及市府預算，投入超過40億元規劃興建寶高智慧產業園區。





▲新店寶高智慧園區招商說明會現場座無虛席。（圖／記者李毓康攝）

園區從108年開工迄今約2年時間，即打造2萬多坪空間，總計可釋出72個廠房單元、5個研發中心及育成中心單元，共77個單元空間可供產業進駐，並於今年啟動招商及預估創造128億元產值，就是希望能在第一時間為企業解決產業空間缺乏的燃眉之急。

經發局說明，新店寶高智慧產業園區為地下2層、地上7至9層的一幢三棟式建築物，是兼具銀級智慧及黃金級綠建築指標的永續建築。除了提供77個單元空間外，園區也規劃設置托育中心、餐廳、便利商店及銀行等完整、便利的支援性服務設施。針對業者最常提到的交通問題，也特別闢設了12米聯外道路，快速串聯重要產業園區及聚落。

除了今日對外說明的「新店寶高智慧產業園區」外，市府在推動安商基地上，也已規劃並進行新店寶高智慧園區第2期及瑞芳第二產業園區開發計畫，期能透過園區開發形式提供更多產業空間予企業進駐，同時市府也持續與新北市不動產仲介商業同業公會合作媒合土地、廠辦與商辦大樓，提供企業安心交易與優質的產業空間。