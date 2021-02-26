鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

記者羅婉庭／台北報導

政院長蘇貞昌26日赴立法院進行COVID19篩檢與疫苗整備專案報告，國民黨團書記長鄭麗文質詢表示，許多國家的正副元首率先施打疫苗，增加人民信心，但是AZ疫苗副作用頻傳，國內外，國內外醫護人員施打意願低，她點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌是否願意先打？蘇貞昌答詢，如果醫護都不夠，他搶著打會被罵。

鄭麗文指出，蔡英文、蘇貞昌應該帶頭打AZ疫苗，蘇貞昌回應，施打程序已定好原則，就是優先保護醫護人員，他作為行政院長，如果疫苗成功進口，醫護都不夠用，他卻搶著打也會被罵，醫護人員跟機場第一線防疫人員一定要先施打。至質詢時間結束，蘇貞昌並無清楚回答自己是否願意施打。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

同時，鄭麗文批評蘇貞昌的專案報告從頭到尾答非所問、避重就輕，她指出，防疫上半場台灣是全台灣第一名，給執政團隊很高的肯定，但是後半場要靠疫苗，因為簽約不斷破局，才會有今天的專案報告，但專案報告卻歌功頌德，不斷重提去年口罩管理成功，根本沒解決人民的疑惑。

鄭麗文說，疫苗是艱鉅的任務，不容輕視、轉移焦點，政府是買不到疫苗才會說「不緊急」，專案報告讓人聽到快昏倒，相當失望。疫苗牽涉到國內疫情解封，攸關經濟、產業，怎麼會不緊急？她也質疑，效果最好的BNT疫苗卻破局，為何一定要透過代理商購買？疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，「合約不尋常的擱置，可能有外力介入」。

對此，陳時中說明，過去的洽談過程中，礙於商業合約，大家沒法談攏、時間不符、授權不明朗等等原因，雙方無法達成協議。至於與BNT洽談後簽約不成，他也感到意外，目前還不知道為何破局。

面對鄭麗文建議直接向復星醫藥採購，陳時中則說，也不是不能直接跟復星醫藥買，但目前要先解決原本跟BNT的合約問題。

▲國民黨團書記長鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）