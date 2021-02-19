轟前女友「臉皮靠精子鞏固」！他被告怒嗆：我前3個都是　下場曝

▲阿傑須賠償花花6萬元。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）分手之後，多次在臉書、LINE群組辱罵對方，誇張的行徑與言詞讓花花氣得向法院提告。對此，高雄地院審理後，判阿傑應賠償對方新台幣6萬元。

花花主張，自己與阿傑原為男女朋友關係，但對方在分手後卻心有不甘，竟基於公然污辱、誹謗之連續犯意，在1個半月內多次在臉書、LINE群多次發送詆毀她的言語，「陰宅」、「婊子」、「肉便器」、「比婊子還婊子」等語，甚至還誣指對方「臉皮都是精子龔固出來的」等足以貶損花花之名譽的用詞。

花花得知後，依侵權行為之法律關係請求損害賠償及回復名譽，同時也聲明要求，阿傑應賠償新台幣30萬元、並在臉書網頁公開道歉。對此，阿傑則辯稱，自己有三個前女友同名同姓，貼文內容指得並不是花花。對此，法官審酌兩人身分、地位、經濟狀況、花花的診斷證明明書等一切情狀後，認為阿傑應賠償花花6萬元的精神撫慰金。

此外，對於花花請求回復名譽之適當處分的部分，雖然阿傑在臉書、LINE群辱罵花花的情境確屬不法，但法官認為，因為當時得以見聞者就屬少數，也未因廣泛傳播而變成社會矚目事件，再行刊登道歉，反將引人注目，外加上已經判阿傑應賠償精神撫慰金，判決內容也都能由網路搜尋供人查閱，因此已足以還原本案事件真相、花花名譽，因此要求阿傑在臉書刊登道歉啟事之請求，並未允准。

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