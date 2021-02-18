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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃被告　開庭爆夫「揪小王3P」！成功殺價賠償金

▲婚外情（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲綠帽夫發現妻子婚外情提告，卻同意她和小王約會，還開口約3P。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

張姓人妻和小10歲的潘姓鮮肉發生婚外情，還在丈夫販賣3C產品的店內嘿咻，全程被監視器錄下，張女丈夫憤而向2人求償260萬。不過張女和潘男在法庭上爆料，丈夫事後不但讓他們繼續約會，還揪3P，台南地院法官判張女、潘男連帶賠償10萬元。

根據判決書內容，張女丈夫控訴，妻子和潘男前年4月在他店裡發生關係，侵害配偶權，要求260萬元慰撫金。

潘男則稱他認識張女時，對方說已離婚，還說丈夫是她的表哥，之後才改口是前夫，又說還在協議離婚階段，他也是被瞞在鼓底。

潘男表示，張女不久後說丈夫看監視器發現2人的關係，但之後他到張女丈夫店裡等她外出約會，其丈夫有和他聊天，後來還一起幫他慶生，張女也說過丈夫要約他們3P。

台南地院法官調查，發現3人2019年5月4日下午同時在店內，張女和潘男先去看電影，後又回店一起替潘男慶生，3人看似融洽。

法官認為，並無證據顯示張女丈夫約潘男3P或原諒婚外情，但他同意讓妻子和潘男外出約會，可見其主觀價值對於夫妻間忠誠義務的要求較一般人薄弱，判張女與潘男僅需連帶賠償10萬元，可上訴。

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