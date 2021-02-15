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古代一兩銀子到底值多少錢　唐朝價值最高…可能比你想的還貴

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲清朝因為銀元湧入中國，一兩銀子僅折合現代約865元新台幣。（圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

古裝劇中經常出現主角拿出一兩、十兩甚至更多銀子買東西的情節，讓人好奇古代一兩銀子到底值多少錢？事實上，古代銀兩的價值因不同朝代而異，大致上以唐代時的銀兩價值最高，至清朝時因為外國銀元大量湧入中國，導致銀價下跌，一兩銀子只值新台幣865元左右。

歷史上各朝代的貨幣價值都不相同，一般推算古幣值主要採用等價物交換的方式計算，而幾千年都存在的民生必需品仍以大米為主。現在的中國，一般家庭大米價格約每斤1.75元人民幣，而史書記載明朝萬曆年間，一兩銀子可買到大米二石，明代一石約為現代94.4公斤，換言之，一兩可購得377.6斤大米，推算明朝一兩銀子約等於人民幣660.8元，相當於新台幣2860元。

至於唐朝貞觀年間，一斗米只賣5文錢，通常一兩銀子折1000文銅錢，也就是可以買到200斗米，換算為20石。唐朝一石約為59公斤，推算一兩銀子約等於人民幣4130元，相當於新台幣1.7萬元。

清朝初年，銀兩的價值略低於明代，但由於晚清大量外國銀元湧入中國，用來購買中國出產的瓷器、絲綢、茶葉等，銀兩價值也快速下降至不到明代的三分之一，也就是一兩銀子約200元人民幣，相當於新台幣865元。

因此，許多人混淆了銀兩與現代貨幣價值的關係，經常在古裝作品中出現許多浮誇情節，比如喝一碗湯竟要5兩銀子，或是賭博一次輸掉上千萬兩銀子等橋段。需要知道的是，即使是明朝萬曆年間的太平盛世，國庫年收入也只不過200萬兩。

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關鍵字：

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