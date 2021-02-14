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愛孫要畫魚交作業！狂爺拿出「活魚」秀神操作　隔天輾壓全班

▲爺爺用活魚拓印幫愛孫交作業。（圖／翻攝自每日頭條）

▲爺爺用活魚拓印幫愛孫交作業。（圖／翻攝自每日頭條，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

幼稚園有時要繳交的手工作業不僅讓孩子本身傷透腦筋，更讓家長被逼到要出手幫忙。在大陸就有一名學童要繳交畫魚的美勞作業，爺爺為了不讓自己的愛孫被其他同學比下去，所以決定出奇招，直接拿出一條活魚來完成畫作，隔天作業繳交可以說是輾壓全班。

綜合陸媒報導，大陸某間幼兒園交代給學童「畫魚」作業，把有些不太會畫畫的孩子給難倒。有位張爺爺因為看到愛孫放學回家愁眉苦臉的樣子，決定要來一波神操作，跑去菜市場買了一條魚回家，並拿出墨汁直接抹在魚身上。

▲爺爺用活魚拓印幫愛孫交作業。（圖／翻攝自每日頭條）

▲爺爺將整條魚按在白色紙上。

爺爺接著再將整條魚按在白色紙上，確保魚的每個細節包括鱗片都能夠印在紙上，最後爺爺還用毛筆幫這條魚畫上眼睛，愛孫的畫魚作業就這樣完成了。

▲爺爺用活魚拓印幫愛孫交作業。（圖／翻攝自每日頭條）

▲爺爺一開始先將墨汁抹在整條魚身上。

據了解，爺爺是用「拓印」方法，從畫面可以看出鱗片紋路相當清楚分明，效果相當逼真，還美如一幅水墨畫。畫面被媽媽拍下後PO網，引起網友熱議，許多人紛紛留言，「薑還是老的辣」、「這樣也行」、「根本神操作」、「太狂了」。報導也指出，孫子第二天將這份作業交出去後，可以說是碾壓全班。

▲爺爺用活魚拓印幫愛孫交作業。（圖／翻攝自每日頭條）

▲孫子隔天交出作業，可說是碾壓全班。

事實上，拓印是相當傳統的技法，原指拓印在石碑上的碑文，但後來人們把需要複製的文字刻在木板上製成版模，然後拓印就變成了雕版印刷。拓印術本身也可以說是印刷術的前身，另拓印又稱拓片、拓本、拓版，用染料將硬表面上的文字圖符複製到輕易、便於攜帶的紙張上的技藝，染料則多用墨汁，現代普遍用鉛筆代替，紙則常選用高吸水性的宣紙。

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