搭高鐵免費吃火鍋！住「這10間飯店」一晚1300元　車票再打7折

▲高鐵推出「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

搭高鐵送吃鍋！台灣高鐵公司首度與海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，旅客只要在旗下10家飯店訂房，平日最低只要1300元，購買高鐵車票又打7折，每房再送打狗霸火鍋2客，適用搭乘時間為2/25前，春節期間除外，有興趣的民眾要把握機會。

高鐵公司表示，本次適用促銷專案的飯店包括「城市商旅」的北門館、站前館、南東館、南西館、航空館、駁二館、真愛館，「Hotel Papa Whale」的昆明館，「德立莊」的西門館、博愛館等三個品牌，共10館飯店。

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▲▼入住指定飯店除高鐵票可打七折外，每房再送兩客火鍋。（圖／高鐵提供）



高鐵公司指出，只要在10家飯店官網訂房，即享不限班次高鐵車票7折優惠，搭乘日期至2月25日止，惟春節期間2/8至2/18不適用，有興趣的民眾要把握機會。

高鐵公司表示，「飯店聯票」為旅客一次解決交通及住宿二大需求，方便又超值的優惠組合，廣受旅客好評。2021年初，除「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」專案以外，高鐵公司另與60家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案，提供多元選擇。

高鐵公司表示，此次「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，特別結合北台灣老牌海霸王餐飲集團跨界經營的城市商旅集團，提供食宿交通一次滿足，強攻冬季旅遊商機。