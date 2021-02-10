衝擊多國軍隊！　因疫情被軍事利用..「生物安全」受爭議

▲ 羅斯福號實施嚴密檢測。（圖／路透）

任以芳／綜合報導

2020年新冠肺炎大爆發，多國軍隊受到疫情衝擊，美軍系統感染人數也在世界各國軍隊感染人數中高居第一，俄羅斯、法國、韓國、德國等國的軍隊也出現感染病例。儘管新冠疫情是自然病毒，這場疫情也讓各國軍隊重新重視「生物安全」的重要性。外界也擔憂，這場疫情否會被軍事利用藉口，引發關注。

據了解，美國軍方累計新冠感染病例已超10萬例。從美國國防部公佈的數據上看，美陸軍感染人數最多，共有36120人感染新冠病毒，似乎陸軍疫情勢頭最嚴重。有消息指出，為阻止新冠病毒在美軍中的蔓延勢頭，美當局鼓勵軍人接種新冠疫苗，並表示不會強制接種。

另外，俄羅斯軍隊感染人數也超過2萬例，俄羅斯國防部曾發表公告，俄軍至少有2.24萬名罹患新冠病毒感染的軍人康復。除了美國和俄羅斯，法國、韓國、德國等國的軍隊也出現感染病例，但公佈的病例數字遠少於美國和俄羅斯。

▲這場疫情或讓軍隊重新認識生物安全重要性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸媒體《澎湃新聞》引述美國軍事網站報導指出，這場疫情或讓軍隊重新認識生物安全。歷史上，生物武器多次在戰場上出現，展示其大規模殺傷力的一面，因此加強國家生物安全是各國的普遍做法，國際上對生物安全問題也十分重視。雖然新冠病毒已經被證明來源自然界，並非生物武器，但病毒在全球的蔓延以及對多國軍隊的衝擊，疫情或讓很多國家軍隊對生物安全的認識。

今年，美國航母、兩棲戰艦和驅逐艦等多艘軍艦暴發疫情，有些軍艦甚至退出正常部署，法國航母在執行任務過程中也暴發疫情，不得不返回母港進行處理。而這些軍艦配備了完善的「三防系統」（防核、生物和化學）系統，卻沒有抵擋住病毒的襲擊。

該報導稱，針對疫情對美軍的影響，時任美國國防部長埃斯柏曾表示，美國防部的「新常態」是學會如何在明年或直至新冠病毒疫苗出現前滿足訓練和戰備需要。如果美軍不調整訓練和徵兵工作以應對新型冠狀病毒，其戰備能力可能會隨時間推移受到更大影響。

埃斯柏強調，「那意味著，一旦我們從這種病毒中吸取教訓並作出改變，我們越快調整做法，情況就將變得越好並且越有可能保持軍隊的戰備狀態。我們目前正在研究所有這些問題。」

▲新冠病毒是否會被軍事利用，外界持續關注。（圖／Pexels）

軍事專家韓東分析，「平時軍隊如果遭遇傳染病，會影響戰鬥力和軍事部署，進而影響國家安全，以往軍隊防治傳染病的措施是否需要改進，」另外，就是戰時，很多國家軍隊都重視部隊在核生化條件下的作戰能力，現有的措施是否能應對可能出現的新型生物武器，經歷這次疫情，也應進行相關研究。」新冠病毒的蔓延持續引人關注，其是否會被軍事利用的話題也不時出現在網絡，疑慮和擔憂也不斷增多。

今年1月30日，博客式獨立網站ActivistPost發表文章稱，美國防高級研究計劃局（DARPA）近年來投入大量資金用於蝙蝠與冠狀病毒、基因編輯等生物武器相關研究。在當前形勢下，DARPA應當提高信息透明度，酌情公開冠狀病毒研究、近期生物實驗、疫苗開發、合作機構等重要事項，以消除公眾疑慮。

美國防部和DARPA使用生物武器的歷史、所開展的基因改造和基因滅絕實驗、以及蝙蝠攜帶冠狀病毒方面的實驗，不應被刻意回避。美國軍方總是以「國家安全」為由拒絕公開相關研究的信息，這有可能導致全球範圍內意想不到的後果。DARPA對於新型冠狀病毒的研究同樣缺乏透明度，最終都會加劇公眾的疑慮和擔憂。