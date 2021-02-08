理工高材生「智慧型洗劫」醫美貴婦3000萬　手法曝光！內行嘆可惜

▲張姓醫美貴婦因心疼施男家境坎坷，不但收對方當乾兒子，還讓對方同居豪宅，張女並在臉書上PO出施男做家事的照片，大讚對方很貼心。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在高雄市經營醫美診所的48歲張姓貴婦（張女），去年底被施姓乾兒子（施男）洗劫現金、金條和鑽戒等總價值約3千萬的財物，張女自曝此事後，立刻引發網友熱議，兩人撲朔迷離的關係，令外界霧裡看花，本刊調查，原本張女和施男的互動親密，施男卻趁乾媽某次出遊3天時，「偷渡」一名正妹住進張女的豪宅，張女得知打翻醋醰發火飆罵，施男於是夥同張女乾弟弟，幹下這一票，目的只是要教訓一下平日趾高氣昂的乾媽。

▲兩人的對話紀錄顯示，施男相當不滿被張女罵，張女則覺得施男無法溝通。

張女曾在臉書透露，這名「乾兒子」相當體貼，不但勤快的幫忙倒垃圾、洗衣服、切水果、煮飯，甚至還暖心的把張女的腳放在他的大腿上，貼心為她綁鞋帶，但警方透露，張女因為事業有成，但個性強勢，不喜歡被忤逆，常對施男頤指氣使、呼來喚去，加上彼此金錢觀念嚴重分岐，逐漸讓施男心生不滿。

本刊調查，造成這對「母子倆」感情破裂的導火線，就是去年12月23日至25日，張女至花蓮3日遊，回家後大樓管理員向她爆料，施男趁她不在家時，曾帶一名女子和小嬰兒回住處，甚至還開著張女的賓士休旅車載著該名女子外出，張女一聽怒不可遏，調出監視器證實此事，因此與施男大吵一架，並要求施男搬出住處。

▲擁有清華大學理工科系的博士生兼助教的張女乾弟弟，因不滿張女趾高氣昂的態度，動輒隨意怒罵的態度，才會與施男共同行竊。

施男應訊時聲稱，張女對他趾高氣昂的態度，讓人越想越生氣，於是將兩人的衝突告訴了貴婦的乾弟。警方調查，施男口中的「乾弟」張男今年40歲，是清華大學理工科系的博士生兼助教，跟張女認識7、8年，主要幫她打理進口醫美材料用品，等於是她的左右手，他與施男一樣，也是不滿張女高傲的態度，對於她經常隨意罵人，早就懷恨在心，施男與張男於是密謀聯手要給她一個教訓。

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去年12月29日當天，施男得知張女要發年終給員工，提領大批現金存放家中，暗中先記下保險箱密碼，利用張女外出後，以搬家為藉口，找來自己的媽媽、另一名蘇姓朋友和張男，一群人就將張女豪宅裡的名錶、鑽戒、外幣、黃金、飾品等總值超過3千萬元的財物全部洗劫一空。

▲施男警訊時矢口否認犯案，並自曝自己在對岸當鴨王（男公關），還有投資比特幣和博弈事業，家中搜到的巨額現金都是他自己所賺。

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▲施男趁著張姓貴婦至花東旅遊期間，進入豪宅大樓洗劫張女家中現金、黃金等共3千萬。

警方調查，張女發現家中遭竊後報案，警方在調閱大樓監視器後發現，施男拖著行李箱出入大樓，涉有重嫌，原本還要調通聯記錄，等證據齊全後再動手抓人，孰料張女搶先在臉書爆料家中遭竊，間接打草驚蛇，警方緊急申請拘票，於1月3日晚間至前鎮區拘提施男到案，再於同月6日分別在桃竹地區逮捕另外2名共犯，其中一名就是張女的乾弟張男。

▲警方掌握關鍵畫面（左圖），施男前往銀樓要求將竊來的7大塊黃金熔成5大塊（右圖），並交給業者100萬現金，聲稱日後還會再購買黃金珠寶。

警方表示，施男到案後相當不配合，矢口否認竊取張婦財物，並驚爆自己曾在對岸當鴨王（男公關）投資比特幣和博弈事業，家中搜到的巨額現金都是自己賺來的，由於施嫌早有預謀，事先把偷來的1260萬現鈔上蓋有銀行章的綑鈔紙條撕掉，換成橡皮筋綑綁後藏放在另一個行李箱中。

▲張女發現家中遭竊，懷疑就是自己收容的乾兒子施男所為，但面對張女詢問，施男都已讀不回。

但檢警查出施男一度為了滅證，前往銀樓要求業者將手上的7塊黃金熔成5大塊，並寄交1百萬現金給銀樓，表示日後還要再購買其他金飾。當時銀樓業者還勸施男：「這些黃金都是瑞士官方認證的金條，具有保值性，熔掉太可惜。」但施男還是執意要熔，業者只好照辦。

也因為這個關鍵點，當警方追查到銀樓，起出1百萬蓋有銀行印章綑綁條的現鈔以及已經熔成5大塊的金條，並調出監視器時，發現與張女提供失竊證據相符，另外警方也在施男手機裡發現，施嫌偷盜大筆現金後，隨即拿了170萬贓款，購買比特幣的畫面，才讓施男無法狡辯。

▲擁有清華大學理工科系的博士生兼助教的張女乾弟弟，因不滿張女趾高氣昂的態度，動輒隨意怒罵的態度，才會與施男共同行竊。

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