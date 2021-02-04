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罷捷團體、國民黨稱誤植「國安法21條」　中選會：未接獲更正要求

▲罷捷發言人徐尚賢,高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷捷發言人徐尚賢與高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，但公告的罷免理由書，罷捷團體認為她違反「國安法21條」引起議論；而罷捷團體與國民黨文傳會副主委鄭照新都強調，是「國安法2-1條」，非「21條」。對此，經4日向中選會副主委陳朝建查證，目前都還未接獲更正。

中選會日前公告黃捷罷免理由書，罷捷團體列出5項理由。不過，其中第五點為「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，認為她「募集物資部份明顯違反國安法第21條」。

對於罷免理由書中，罷捷團體指控黃捷違反「國安法」一事，中選會副主委陳朝建表示，經查我國的國安法全文僅為10條，至所詢罷免理由書中有關「國安法21條」規定，就條次與內容而言，似與港版國安法一致。

對此，罷捷團體強調，應是2-1條，而國民黨文傳會副主委鄭照新也聲援，強調罷捷團體已經不知澄清多少次，應該是「2-1條」，並非21條。

不過，經詢問中選會副主委陳朝建，罷捷團體或相關單位，是否曾經有詢問或要求更正一事？陳朝建表示，「經詢問同仁，相關處室或同仁並未接獲詢問或請求更正」。

對此，民進黨發言人謝佩芬表示，中選會只能受理及刊載罷免提議人所提出的案子，也就是依據罷捷團體自己提供的原文刊載。到目前為止，罷捷案的提議領銜人，他也沒有向中選會更改罷免理由書的內容。

此外，謝佩芬也指出，從港版國安法第21條的文字，跟罷捷理由書中指控黃捷「違法介入『港暴』進行物資募集，違反國安法第21條」，兩者做對比，可以發現有高度的相似性。

謝佩芬說，如果用支持香港、違反港版《國安法》作為理由來罷免台灣的民意代表，我們想請問江啟臣主席，你自己不是也認同香港嗎？你認同挺香港而被罷免嗎？難道你也符合被罷免的條件嗎？

▲民進黨發言人顏若芳拿出中選會罷免公報，內容載明罷捷團體的罷免理由，是黃捷違反國安法21條。（圖／顏若芳臉書）

▲中選會罷免公報內容載明罷捷團體的罷免理由，是黃捷違反國安法21條。（圖／顏若芳臉書）

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