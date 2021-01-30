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藍營大咖集合「北高鐵馬行」拚公投　侯友宜：從頭到尾都不知道

▲江啟臣、蔣萬安、羅智強出席「熱血北高 為愛而騎」活動。（圖／記者羅婉庭攝）

▲蔣萬安、江啟臣、羅智強、何志勇號召連署雙公投。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

為推動雙公投案，國民黨30日舉辦「熱血北高 為愛而騎」活動，前主席朱、智庫副董事長連勝文同騎台北段，前總統馬英九從新竹到彰化段，黨主席江啟臣則騎中彰段，台北市議員李明賢則騎北高路線，預計21小時內完成。對此，新北市長侯友宜表示，他從頭到尾都不知道這個活動。

對於國民黨為宣揚公投綁大選、食安公投案揪團騎車，侯友宜上午出席市政行程時表示，他以市政為最大優先，「熱血北高 為愛而騎」的活動他從頭到尾都不了解，也不知道，身為新北市長專心市政最重要，還是以市政為主。

國民黨「熱血北高 為愛而騎」活動今舉行，朱立倫上午9點從內湖金龍路出發，擔任第一棒；馬英九下午三點半將前往新竹代天府，江啟臣則於晚間在台中港阜路及彰化福安宮舉行。

國民黨今天上午於台北松山區草埔市場前舉行雙公投連署活動，江啟臣、馬英九連袂出席宣講，剛結束「縱騎台灣」的革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、北市黨部主委黃呂錦茹、立委蔣萬安、市議員徐巧芯、秦慧珠等人也參與活動，呼籲民眾公投連署。

馬英九致詞時指出，對於此時開放萊豬進口的原因，蔡英文總統曾說，以前的總統答應過美國，她沒有辦法只能這樣做，這根本是胡說八道。他與陳水扁前總統都已否認曾答應過美國，這是蔡主動提出來，想換得美國支持簽訂雙邊貿易協定，但美國總統拜登當選後就說短期內不會簽署，蔡總統的計畫完全落空。

馬英九表示，全世界197國家中有161個國家禁止萊克多巴胺，佔8成以上，農委會也將萊劑列為禁藥，豬都不可以吃，但萊豬進口，人居然要吃萊劑，實在荒唐。

馬強調，美國出口豬肉80%都是非萊豬，我們為什麼不買多數的非萊豬，卻要買少數的萊豬？他呼籲蔡政府應該懸崖勒馬，台灣歡迎美國豬肉，但不歡迎萊豬，進口美國豬肉一樣可以跟美國做生意，也可以促進國際貿易，但不必吃萊豬。他希望大家8月28日一起站出來，用全民力量，把萊豬退回去。

江啟臣則表示，去年8月28日，蔡英文不做任何準備、不溝通、不說明，透過一場記者會、一紙行政命令就強渡關山，沒有經過人民同意，就開放萊豬進口。

江啟臣指出，台灣飲食習慣與國外差很多，一年吃豬肉比吃牛肉多太多，超過6、7倍，吃豬內臟比牛內臟超過200倍，台灣也有很好的養豬產業，而台灣豬不吃萊劑，台灣人卻要吞萊劑，這不是很奇怪嗎？連3歲小孩都懂的道理，不曉得為什麼蔡政府毅然決然就是要開放。

江啟臣更批評，蔡政府說要爭取台美經貿協定，但美國不僅打臉說沒有要談，還反過來用「反傾銷」制裁台灣，蔡政府卻不說話，用健康換不到東西也不說話，還繼續維持開放承諾，「這到底還是不是我們的政府？不顧國家主權也不顧人民健康，人民要這個政府做什麼？」

▲朱立倫、連勝文、李明賢參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫、連勝文、李明賢參加「熱血北高、為愛而騎」活動。（圖／朱立倫辦公室提供）

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