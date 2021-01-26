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公車急煞…女乘客噴飛摔死！家屬悲痛求償　法官1理由判她也有過失

▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉姓女子搭乘公車時，因公車急煞的慣性作用向前噴飛，倒地後送醫不治，家屬事後對客運公司及司機提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名劉姓女子搭乘東南客運37路公車，在起身準備下車時，因巫姓司機急煞而不慎摔倒撞到頭，送醫後因顱內出血導致死亡。劉女家屬事後對客運公司及司機提告求償，法官審理後認為，司機未注意前方車況而急煞是肇事主因，但劉女並未緊握扶桿或把手也有疏失，最終判客運公司及司機連帶賠償229萬，扣除保險給付的200萬，客運公司及司機仍須賠償29萬元。

劉女家屬指控，劉女2016年8月間搭乘該公車，並準備於北市「仁愛建國路口一」站下車，而當時她提前下車鈴，但司機明顯「超速」以及「停靠站牌操控失當」，於進站前急踩煞車，導致劉女倒地後撞擊頭部，最終因顱內出血喪命。家屬認為，客運公司是雇主應連帶賠償，因此向客運公司及司機提告求償504萬，另外，客運公司沒有盡到監督責任，有重大過失，因此單獨求償614萬元。

對此，司機辯稱，當時公車並未停妥，但劉女就起身，且劉女還帶著一隻狗並背著包包，隨身行李並不少，可能因此疏於注意自身狀況，才因為公車進站前的輕微煞停，慣性作用力往前摔倒。司機強調，他是在劉女摔倒後才緊急煞車，也就是他在進站中的分段煞停動作並無過失。司機還表示，劉女在車輛行駛間移動，以及沒有禁握扶把，也是這起意外的肇事原因之一。

另外，客運公司也表示，《道路交通安全規則》明載，「車未停妥，不得上下車」，而台北市聯營公車也「敬告乘客」，「搭車時請握穩扶桿，勿隨意走動，勿緊靠車門站位，下車請提早按鈴」，但劉女並未遵守，本身也有重大過失。客運公司強調，公司以善盡監督責任，且司機也完全具備安全駕駛的專業能力，此部分公司並無過失。

法官審理時，依據事故鑑定報告認定， 司機在進站時疏未注意，而來不及減速，煞車操控失當，而當時劉女按鈴準備下車，從座位起身時，而依照估算，以劉女的身高及體重來說，約需有31至37.7公斤的握力，而一般50多歲女子單手的握力約為23公斤，也就是說劉女需要雙手才有可能握穩扶桿，但因當時她身體向前傾，右手已握不住，試圖用左手握時，也無法抓住，導致她因物理慣性作用而往前飛出，最終頭部撞地，導致顱內出血死亡。

法官認為，劉女在公車未停妥時就已起身準備下車，還只用單手握住扶桿也有過失，認定她應負擔20%的過失責任，而客運公司及司機則須負80%責任，最終判客運公司及司機須連帶賠償229萬，但扣除強制險給付的200萬，客運公司及司機還須賠償29萬元。

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