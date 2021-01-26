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女友又愛又恨！12星座「優、缺點一線間」　壞壞天蠍的愛讓人窒息

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲你的另一半單身時的優點，在交往後全成了缺點嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

談戀愛的時候是跟對方很親近的時候，很多女生會發現到男友的優點進而更愛對方，問題是很多時候這樣的優點發揮過頭的時候，卻也成回讓人頭痛不已的情形，讓很多女生也感覺到很無奈，究竟十二星座男有怎樣的優點吸引著女生們的喜愛，發揮過頭卻又成了令人無法承受的缺點呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&金星星座

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★牡羊男：

牡羊男很熱情、也很認真，他們通常很拚、當牡羊男很努力在追女生的時候，他們是可以把命拚下去的男生，也就是這股拚勁令不少女生動容；然而這股熱情在吵架的時候也是一把熊熊大火，很多牡羊男生氣抓狂時是火山爆發，氣過了之後又是熱情洋溢，嚇壞不少女生。

★金牛男：

沉穩到底是好事還是壞事呢？當一個女生需要有座靠山在旁邊時，金牛座就是最穩固的陪伴，他們還懂得理財、懂得教女友怎麼省錢，是個安靜沉默的好對象，問題是太安靜沒話聊卻又是件很無趣的事情，省錢過頭又固執講不通更是讓愛買東西的女生很受不了呢！

★雙子男：

風趣、好玩又聰明往往是不少女生愛上雙子男的原因，他們的浪漫是輕鬆又讓人覺得沒有壓力的，而雙子男這種沒有距離又好相處的特質總也讓不少女生愛上，偏偏雙子男不是只有對女友這樣，同樣的特質也會吸引到別的女生，也就曖昧不完讓女友神傷。

★巨蟹男：

顧家、聽父母的話、有責任感都是巨蟹座的優點，讓很多女生都覺得巨蟹男會是個好男友、好老公的典範，這麼聽話應該也不會劈腿偷吃才對，問題是太孝順的後果可能是巨蟹男的爹娘如果不喜歡妳的話，恐怕妳一輩子都沒有命當他家的媳婦喔！

▲情侶,摸頭,男女（圖／記者黃心瑀攝）

▲獅子男的霸氣呵護，在交往後可能不只用在你身上。（示意圖／記者黃心瑀攝）

★獅子男：

很多女生愛上獅子男是因為獅子男實在是非常的MAN，他們很像大哥哥一樣會照顧女孩子，也是很常第一個跳出來幫女生仗義執言說話的男生，因此讓不少女生為之傾心，偏偏交往之後獅子男還是有很多乾妹妹都需要獅子男去仗義執言，當女友忍不忍得住就看各自的修養囉！

★處女男：

細心、關心的新好男人是不少處女男吸引女生的優點，他們是愛乾淨的優質男，生活習慣還算不錯、又很體貼、很會注意到女生們在意的小細節，貼心的提醒當是優點，然而多講很多次的時候就會讓女生覺得老媽子又出現了，實在是煩到讓人想塞住處女男那張嘴。

★天秤男：

文靜高雅的氣質、不太會生氣、對生活很有品味、修養又很好很有禮貌，許多事情都交給女生去主導、尊重女生的意見，談起戀愛時也是這樣的彬彬有禮，問題是不少女生慢慢發現，天秤男根本是把難選擇的難題都丟給女生去選擇，經常猶豫不決、決斷力頗差。

★天蠍男：

天蠍男的魅力來自於他們真的很會放電，有時候還有一種捉摸不清的神秘又帶點壞的氣質，冷酷又忽遠忽近，跟天蠍男談戀愛就有種被他們緊緊擁抱的甜膩，但是抓得太緊也會讓人有窒息感、愛得太深總會讓人很有壓力，管得太多更是令人哭笑不得。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲射手男的陽光活潑，魅力無法擋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★射手男：

愛運動、很活潑的射手男是陽光男孩的典型，他們很MAN、全身上下往往都透著青春活力的氣息，很多射手男都很主動大方，讓很多女生都無法抵擋；當然，當妳成為射手男的女友後妳也還是會發現有很多女人都無法抵擋射手男的魅力時，就是個頭痛的問題。

★摩羯男：

摩羯男也是穩重少話、他們往往對於人生很有計劃，也很努力在經營他們的未來，不少女生就是愛上這種有未來的安定感，也覺得因此跟摩羯男談戀愛很穩定，只是當他們的興趣是在經營事業人生大過於經營愛情的時候，被莫名放進冷宮也是不好受的。

★水瓶男：

輕鬆過日子是不少水瓶男的人生宗旨，愛上水瓶男的女生不少是愛上他們這種不會帶來壓力的悠閒個性，他們喜好人生自在逍遙沒有太多壓力，因此想消失就消失有如天邊一朵雲，他們是不太會給女友壓力的男友人選，因為常常忘記要跟女友聯絡。

★雙魚男：

浪漫多情的雙魚男總會讓不少女生著迷，被雙魚男追的時候會有一種體驗偶像劇實現在人世間的一種奧妙感受，他們是多情浪漫的男人，卻也因為這樣浪漫不實際的態度讓很多女生很頭痛，想得很美好是一回事，但天天作白日夢就是種不切實際，只有浪漫還是會餓死的。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

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