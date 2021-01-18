小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍　她告奸夫求償350萬

▲檢察官莊珂惠勘驗女被告胸部、私處 。（圖／監察院提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化地檢署檢察官莊珂惠2018年偵辦一起妨害家庭案件時，以「強制處分權」當庭要求黃姓小三脫衣檢驗胸部及私處，並要求法警重複拍照，後因濫用強制處分權而被彈劾。事後，黃女被判刑4月，氣得像楊姓奸夫請求精神賠償350萬元，而法官判賠50萬元，全案可上訴。

回顧此案，黃女2016年結識已婚的楊男，雙方多次約會後開始發生關係，並拍下多張性愛照片；期間，楊男因多次匯款給黃女，金流出現問題而被楊妻察覺，追問之下才讓這起奸情曝光。

楊男眼見無法再隱瞞，便坦承將黃女的事告訴妻子，還把兩人在汽車旅館的性愛照、黃女身體特稱，如乳房有硬塊、下體形狀類似蝴蝶等都告訴妻子，希望可以換取原諒，但楊妻仍無法接受，一狀告上法院。

▲檢察官莊珂惠。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）



檢察官莊珂惠負責此案時，為了蒐證竟要求黃女脫衣全裸，坐在椅子上兩腿張開供法警拍照，莊珂惠則直接勘驗下體、揉奶確認是否有硬塊，讓黃女不甘受辱，決定提告莊珂惠性騷擾，而莊珂惠也因此被監察院彈劾，後調至雲林地檢署。

此外，黃女2020年7月怒告楊男，表示起初不知道楊男已婚，認為感情及身體受騙，要求楊男賠償200萬元，加上檢察官的檢查讓她非常痛苦，要加上100萬元賠償，最後則是黃男曾答應幫她支付侵害元配配偶權的50萬元，共計350萬元。

法官查證發現，黃女2017年12月時曾稱呼楊妻為「楊太太」，代表早知道楊男已婚，時間已過侵權行為2年的時效；另外，楊男說出身體特徵、交出親密照片，確有危害黃女的隱私，但兩人通姦涉及不法，應給予楊妻法律保障。

法官表示，黃女要求的200萬元、100萬元精神慰撫損害賠償於法不合，因此不准，判處楊男應依照當初承諾，給付黃女50萬元賠償，全案可上訴。

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