推特、臉書被封！川粉轉戰Telegram　下載量狂竄至美國第二名

▲Telegram初始版本於2013年8月14日發布。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國會6日發生川粉暴動攻入，造成5人死亡，隨後推特與臉書大動作封鎖川普的帳號，受到川粉擁護的社交應用程式Parler被認為替激進川粉提供宣傳和聯絡管道，也被蘋果與Google下架，導致即時通訊軟體Telegram在美國的下載數急遽上升。外媒報導指出，直至12日為止，Telegram在美國地區的下載量已經爬到第二名。

根據外媒報導，市調公司Sensor Tower的數據統計，從6日至10日短短4天內，Telegram在美國的下載量約為54.5萬次，已經超越上周同期的3倍之多。

據悉，Parler在美國有「右翼推特」的別稱，以不會對於內容審查為特點，自稱為「推特公平的替代品」。不過，在美國國會暴動事件發生後，受到替激進川粉提供聯絡管道的指控，先後遭到蘋果與Google在平台上下架，提供伺服器服務的亞馬遜公司（Amazon.inc）也宣布停止為其提供服務。

據悉，Telegram通訊軟體擁有高度的隱匿性，使用者可以相互交換加密與自毀訊息，傳送相片、影片等所有類型檔案。南韓著名的N號房事件、香港國安法事件等事件中皆有使用Telegram，也藉此在全世界打開知名度。