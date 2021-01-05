北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

▲迪化街。（圖／記者張一中攝）

文／中央社

為因應新冠肺炎防疫，台北市商業處今天說，1月28日登場的迪化年貨大街，初步規劃不可新設飲食攤及試吃，且須全程戴口罩。商圈促進會擔憂影響人潮，但為防疫，仍會盡力配合。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續嚴峻。台北市政府商業處長高振源接受電話訪問時說，今年迪化年貨大街時間預定為1月28日至2月10日舉辦，為防範疫情，日前召開說明會邀請商圈業者參與，提出不可新設飲食攤、試吃，逛街民眾須全程戴口罩措施。

他表示，迪化年貨大街攤商過去會提供民眾試吃，為因應疫情，說明會提出取消試吃，不會規範原本販售餐點店家，但不可新增設飲食攤。

高振源說，許多攤商在說明會提出不同意見，大部分願意配合防疫措施，此外，也會安排工作人員舉牌宣導戴口罩，這是迪化年貨大街首度沒有提供民眾試吃。

他表示，至於管控迪化年貨大街人流部分，因迪化街四通八達，會派員在各路口宣導戴口罩，會持續討論相關防疫措施。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋說，市府在說明會提出不能新增設飲食攤和不可試吃，還是擔憂影響逛街人潮，因迪化年貨大街過去是以試吃等吸引客源，但為防疫，許多攤商還是願意配合。

他指出，迪化年貨大街不提供試吃也是種防疫方式，這是因受疫情，首度取消民眾試吃，所以目前無法預估迪化年貨大街逛街人潮。有攤商在說明會反映，擔憂不提供民眾試吃，可能會影響客源，但還是以防疫為優先，會持續跟攤商溝通。