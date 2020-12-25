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收據驚見「精巢」２字！網全羞暈喊：你到底買了啥？

▲網友ScratchLoveCat發現包包裡有「精巢」的收據。（圖／翻攝自推特／獅水ちあ

▲一張寫著「精巢」的收據。（圖／翻攝自推特／獅水ちあ）

實習記者劉佩婷／綜合報導

有些人在結帳後便會隨手把收據塞進口袋或包包，之後就忘了自己曾經買了什麼東西。日本一名網友就在便當袋內，發現裡面有一張寫著「精巢」的收據，讓他相當困惑自己到底買了什麼東西，於是將它分享到網路，讓大家猜猜他可能買了什麼，網友看完收據上的2個大字後，紛紛笑說：「這也太害羞了吧！」

日本網友「ScratchLoveCat」在推特發文表示，自己最近在便當袋的底部，發現了一張摺著的不明收據，上面竟寫著「精巢」2個大字，讓他看了相當衝擊，想了很久都想不起來，自己到底什麼時候有這張收據。於是他拍下將它分享到網路，沒想到收據上的「精巢」2字，引人遐想瞬間造成話題。

許多網友留言表示，「『精巢』到底是什麼啊？你究竟買了什麼色色的東西？」、「我笑了！」、「兩個字擺在一起，很難不被人想歪吧？」、「是精選雀巢咖啡嗎？」、「你是老司機吧！」、「現在的產品都取的那麼學術嗎？」也有網友很認真的分析，指「這個應該是白子（魚類的精巢）吧？」、「是不是你買了一個菜色包含『蛋』（巢）的素食（精進）便當？」

事後，「ScratchLoveCat」在推特公開了答案，他將收據攤平後，發現上面一共寫了6個字「精算書 巢鴨駅」，意思是「精算收據，巢鴨車站」，原來只是一張普通的乘車票收據而已，鬧了一場大烏龍，讓ScratchLoveCa哭笑不得，也鬆了一口氣。

▲「精算書 巢鴨駅」為車站的名字，是一張乘車票。（圖／翻攝自推特／獅水ちあ）

▲「精算書 巢鴨駅」為車站的名字，是一張車票收據。（圖／翻攝自推特／獅水ちあ）

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關鍵字：

ScratchLoveCat精巢收據

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