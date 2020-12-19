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蝦米碗糕？網賣「拋售執」　警約面交表明身份反挨打：以為黑吃黑

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▲▼警方訊後將2名毒販依照毒品、妨害公務罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）　

▲警方訊後將2名毒販依照毒品、妨害公務罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）　

記者邱中岳／台北報導

北市刑大在網路巡邏，發現1名林姓男子在網路上販售毒品，隨即約對方面交，但警方到場表明身份，卻遭對方誤以為是假冒警察想黑吃黑，還持球棒攻擊警員，最後警方還擊將2人逮捕歸案。

警方日前在網路發現，47歲林姓男子於網路聊天室以暱稱「秦皇瑋」之名販售毒品，警方深入追查後，發現林男在該通訊軟體群組散佈疑似販毒訊息。

北市刑大偵一隊隨即組成專案小組，並佯裝買家向該名林姓男子加入通訊軟體，最後談妥毒品安非他命價格，最後約在新北市瑞芳區一處社區內交易。

▲▼警方訊後將2名毒販依照毒品、妨害公務罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）　

▲警方在2人住處以及身上，搜出安非他命、海洛因等毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）　

警方與林姓男子9日晚上11時許，前往瑞芳一帶埋伏，見到林男出面後，警方表明身份，不料林男拒捕，還大喊「救人喔」。

林男28歲吳姓友人聽聞呼救聲，隨即拿出球棒朝警員猛Ｋ，造成1名偵查佐黃秉翔的左手臂多處瘀青，最後警方合力將2人壓制在地，並起獲安非他命35.41公克、海洛因0.58公克，警方訊後依毒品、妨害公務以及傷害罪嫌送基隆地檢署偵辦。

▲▼警方訊後將2名毒販依照毒品、妨害公務罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）　

▲警方表明身分，2名毒販竟持球棒攻擊警員，事後還辯稱，他沒出示證件擔心遭黑吃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）　

吳姓男子遭警方逮捕後，辯稱雖然有聽到警方表明身份，但沒看到證件，認為可能是假扮警員「黑吃黑」，所以才會持球棒毆打黃姓偵查佐。

警方表示，2名毒販在網路運用術語「拋售執」，原來竟是因為吸食毒品的人會很「執著」，所以才會用「拋售執」當術語，在網路上進行毒品交易。

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