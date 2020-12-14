日月潭「湖主」被拉起！42台斤巨獸上岸　釣客舉起：手一直抖

▲釣客「日月潭一等高」釣到超巨大的大頭鰱。（圖／臉書粉專「日月潭一等高」授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投當地釣客「日月潭一等高」在日月潭垂釣，發現水下拉力異常兇猛，先後與朋友拉上42台斤、45台斤（約25公斤）的大頭鰱，並用雙手將魚舉起，照片非常驚人。

男釣客「日月潭一等高」12日晚間在粉專PO出雙手頂在膝蓋，舉起42台斤的大頭鰱的照片，由於大頭鰱體型實在過於巨大，甚至將他胸口以上的部位都遮住，且他事後也說「我手一直抖」。

據悉，大頭鰱又叫花鰱、黑鰱、大頭鰱、胖頭魚、大頭魚，為鰱屬的一種，也是外來種的魚類，在日月潭內不會繁殖，以細密的鰓耙濾食浮遊動物進食，最大的個體可到40公斤，舉凡清蒸、紅燒、沙鍋魚頭或煮味增湯都非常美味，是高經濟性的養殖魚類。

▲▼大頭鰱最後被料理為好吃的砂鍋魚頭。（圖／臉書粉專「日月潭一等高」授權提供）



男釣客「日月潭一等高」事後也將巨大的大頭鰱帶去料理，煮了一鍋砂鍋魚頭與朋友共享，讓不少網友看完直呼「那隻做砂鍋魚頭吃起來一定很爽」、「好厲害，超超超大隻」、「哇噻！你怎麼舉的起來」、「哥的手怎麼一直在抖XD」、「這隻有40+哦，這個肚子都是蛋」、「我有碗筷！」

此外，男釣客「日月潭一等高」也分享料理大頭鰱的蛋料理「蛋中蛋」，「做法就是用雞蛋下去攪拌下去大頭卵，然後下去煎，好吃的不得了啊」。

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