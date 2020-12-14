已婚男友狂偷吃：一堆人排隊跟我交往　她怒勒斃！橡皮筋綁滿下體

▲65歲的江女（左）落網後，在警局模擬用繩子勒斃黃男的過程。

圖文／鏡週刊

1年多前，屏東發生1起黃昏不倫戀引發的情殺案。65歲的江姓女子不滿75歲的黃姓已婚男友提分手，還嗆她又黑又醜，先連續2次企圖迷昏、殺害對方，但都失手，直到第3次，才用尼龍繩將黃男勒斃，再開著死者的車逃逸，最後因1場離奇車禍，被警方逮捕。

65歲的江女平靜地向警方坦承犯案，她供稱，因曾在黃男的檳榔園工作，2人日久生情，雖是黃昏之戀，但仍像年輕人一樣經常約會。豬腳店的員工也說，江女有時工作到一半，人就不見了，大家後來發現她是躲到一旁講電話，久了也都知道她交了男朋友。

江女與黃男交往的前2年感情還不錯，但案發前1年，黃男另結新歡，對她的態度開始轉變，常向她炫耀：「我的行情很好，一堆人排隊等著跟我交往！」案發前1週，黃男向她提出分手，嫌江女又黑又醜又矮，江女因此萌生殺害黃男的念頭。

案發當天上午，江女在魚湯裡加入安眠藥，想將黃男迷昏後再殺害，但可能是藥效不夠，黃男喝了沒感覺，江女無機可乘。當天傍晚，江女邀黃前往汽車旅館，偷偷將安眠藥加入酒中，讓黃喝下昏迷，江女原本想用剪刀剪斷黃的生殖器，讓他失血過多而死，但因為沒帶剪刀，所以向旅館人員索取多條橡皮筋，套在黃男的生殖器上。

後來黃因此驚醒，江女開車載黃男開往南華大橋堤防旁，在車內與黃男談判。由於黃男再度出言羞辱，江女氣憤難平，便坐到後座，拿出預藏的尼龍繩套住黃男頸部，猛力往後緊勒，黃男雖然力圖掙脫，仍遭勒斃，江女將黃的屍體拖出車外後，隨即駕車逃逸。而遭棄屍的黃男，下體則綁滿了橡皮筋，十分詭異。



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