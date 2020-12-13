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孩子窗戶寫下耶誕心願「給我ㄋㄟㄋㄟ」　爸崩潰揭真相37萬人笑瘋

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▲▼孩子窗戶寫下耶誕心願「給我奶子」　爸崩潰揭真相37萬人笑瘋。（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

▲孩子們在窗戶寫下心願，爸爸看完覺得不太對勁...（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

記者柯沛辰／綜合報導

美國一名父親在推特崩潰表示，孩子聽聞耶誕節即將到來，興奮地在窗戶上寫下「快點下雪吧」，不料他走到門外一看，童言童語的字字句句竟一秒歪樓，連路人看了也嘴角失守，引發網友熱議。

綜合外媒報導，賈斯汀（Justin）指出，雖然還沒開始下雪，但孩子早就迫不及待，所以在他同意下，孩子開始在房間布置雪花、雪人，並在窗戶逐字寫下心願「快點下雪吧！」（LET IT SNOW）

▲▼孩子窗戶寫下耶誕心願「給我奶子」　爸崩潰揭真相37萬人笑瘋。（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

▲孩子們天真問爸媽「我可以在窗戶上寫Let it snow嗎？」（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

不過，孩子是從最側面2扇窗戶開始寫，導致Let的L、E兩個字母根本看不見，只剩下T、I、T、S、N、O、W等7個字在正面，所以路人抬頭一看，讀起來就變成Tits now（我現在就要奶子！）

賈斯汀看完哭笑不得，忍不住將畫面拍下分享到推特。照片曝光後，短短一周就吸引37萬人按讚、5.3萬次分享，許多人紛紛留言，「孩子真內行」、「爸爸不要嫁禍給小孩喔」、「看來大家都知道最棒的禮物是什麼」、「完全沒有誤會」、「哪家的孩子，教得太好了」、「誠實是美德」掀起熱議。

▼爸爸哭笑不得，忍不住在推特分享這起「意外事故」。（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

▲▼孩子窗戶寫下耶誕心願「給我奶子」　爸崩潰揭真相37萬人笑瘋。（圖／翻攝自推特／@Heisenherr）

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