快訊／日本岩手外海規模5.5地震　新幹線一度停駛！

▲岩手縣外海發生規模5.5地震。（圖／氣象廳）
記者王佩翊／編譯
日本岩手縣在當地時間12日16時19分左右發生地震，震央位於岩手縣外海（北緯40.1度，東經142.2度），深度50公里，最大震度5弱，預估規模5.5，並無海嘯風險。
12日午後4時19分ごろ地震がありました。— NHKニュース (@nhk_news) December 12, 2020
現在、震度4以上が観測されている地域は以下のとおりです。
▼震度5弱が、青森県三八上北。
▼震度4が、岩手県内陸北部。
この地震による津波の心配はありません。https://t.co/58tYZNLNfe#nhk_video pic.twitter.com/WVXqi09I7h
根據氣象廳資料顯示，此次地震預估規模5.5，深度50公里，目前觀測到的最大震度為青森線三八上北的震度5弱；岩手縣內陸北部的震度4；青森縣津輕北部、青森縣下北、岩手縣沿岸北部、岩手縣沿岸南部、岩手縣內陸南部的震度3。
另一方面，東北新幹線仙台至新青森區間受到地震影響，一度停止運行，目前已重新恢復運行。
【東北新幹線 上下線 運転再開】— とれいんふぉ 首都圏エリア 非公式運行情報 (@Trainfo_) December 12, 2020
東北新幹線は、16:19頃、岩手県沖を震源とする地震に伴う安全確認の影響で、仙台〜新青森の上下線で運転を見合わせていましたが、全線で運転を再開しました。［Update 16:39］ pic.twitter.com/62ZJvQLQNp