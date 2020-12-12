快訊／日本岩手外海規模5.5地震　新幹線一度停駛！

南韓「性魔」趙斗淳2008年酒後在教會廁所性侵8歲女童，導致受害者腸子流出，終身必須倚靠人工肛門與尿袋過活，殘忍罪行還被翻拍成電影《素媛》（台譯《希望：為愛重生》），於12日上午出獄後，再度引發社會關注。有韓媒報導，趙斗淳妻子曾提交的請願書中，竟稱丈夫是「懂禮貌的人」、「在家行為良好」。