護理師被司機性侵！哭喊「我有女朋友」才停：他知道我喜歡女生

▲女護理師被硬上，喊出自己有女朋友，對方才收手。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者崔子柔／綜合報導

台南蘇姓司機平日負責載送外籍移工，育有2名未成年子女，日前因工作關係結識女護理師小玉（化名），假借住處太髒、不熟路況，要小玉載他去另尋摩鐵後硬上，直到小玉哭喊「我有女朋友」才鬆手。台南地院依強制性交罪處3年4月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，蘇男去年10月15日因工作需求留宿市區一天，並邀了小玉見面，2人隔日凌晨在中西區某間超商會合，之後騎乘小玉的機車到附近一處麥當勞聊天。

蘇男稱公司安排的休息處很髒、車子不乾淨而且對路況不熟，想另找地方休息，要小玉載她去，等到上午6點再載他去牽車，小玉聽了先拒絕，但蘇男堅稱不會對她怎樣。

2人凌晨3點30分抵達北區某摩鐵，蘇男趁小玉躺在床上休息時，用身體壓住她強吻，並用手拉起內衣及褲子，對小玉的拒絕視而不見，再以手指性侵得逞。小玉在蘇男要解開自己褲子、掏出生殖器時，趁機拿起手機喊「我有女朋友！」，並稱已告知女友還沒回家，蘇男才停手。

蘇男坦承當天確實強迫親吻、撫摸胸部，但辯稱沒有脫小玉衣服，也沒有指侵或解開自己褲子、露出生殖器。小玉表示，蘇男知道她喜歡女生，但一直要她相信會讓她舒服，她覺得很噁不斷拒絕，還說「你是有老婆的人怎麼可以做這件事」。

台南地院審酌，蘇男育有2子女，犯案後也深感後悔，向對方表示歉意，依強制性交罪處3年4月徒刑，可上訴。