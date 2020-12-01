臉被狗咬後竟長出陰毛！　醫生拿「這」移植…她嘆：怕女兒被嘲笑

▲克里絲因小時候被狗咬傷，造成臉部有疤痕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國一名女子克里絲（Crystal）在小時後被狗咬傷臉頰，造成臉上有一塊缺口，為了修補傷口，醫生當時取用了她「腹股溝」的皮膚移植在臉上。不料，在青春期開始後，她臉上的傷口竟逐漸黯沉，甚至還會長出「陰毛」，讓她備受困擾。

克里絲在美國實境真人秀《Botched》的整型節目上表示，當時她年紀小，並不知道為什麼醫生用這個部位的皮膚來進行移植手術，也不記得醫生有說過會有「長毛」的後遺症。

對此整型醫師泰瑞．杜伯羅（Terry Dubrow）表示，由於腹股溝離私密處較近，因此很少人會使用這個部位的皮膚來移植，其實身上還有背部等皮膚更適合移植。

另外克里絲提到，之所以想做手術是因為害怕女兒以後上學後，會因為同學看到她臉上黑黑一塊又長毛，因而被嘲笑甚至被霸凌，才下定決心要做臉部重建手術。最後克里絲手術不僅順利，臉上黯沉的疤痕也不再明顯，甚至不會再有長出陰毛的問題了。

不少網友看到影片後紛紛留言表示，「她是如此的無私，竟然更擔心女兒會被別人取笑」、「要是我一定會起訴，做出這個決定的醫生太令人噁心了」、「即使臉那樣，她還是很漂亮」、「她擔心自己的女兒被取笑，這代表她是一位多出色的媽媽」。