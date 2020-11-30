皆有移工確診！指揮中心再禁止「6家印尼公司」仲介移工來台

▲新增6家印尼仲介公司禁止仲介移工來台。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今日晚間公布，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，即起新增暫緩「PT. ARNI FAMILY」、「PT. BRATA KARYA INDONESIA」、「PT. CITRA PUTRA INDARAB」、「PT. DEWI PENGAYOM BANGSA」、「PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA」、「PT. PELITA KARYA JUHARI」共6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，截至目前我國共暫緩14家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。
指揮中心指出，近期印尼籍移工確診個案持續增加，自今年11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，並同時暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS、PT. PRIMA DUTA SEJATI、PT. BUMENJAYA EKA PUTRA及 PT. MITRA SINERGI SUKSES等8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。
指揮中心表示，經進一步調查，台灣10月22日迄今確診印尼籍移工中，另分別有2名自「PT. ARNI FAMILY」、3名自「PT. BRATA KARYA INDONESIA」、4名自「PT. CITRA PUTRA INDARAB」、2名自「PT. DEWI PENGAYOM BANGSA」、2名自「PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA」及2名自「PT. PELITA KARYA JUHARI」共6家印尼外國人力仲介公司仲介引進，即日起新增暫緩該6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。
指揮中心指出，未來該14家印尼國外人力仲介公司訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。