皆有移工確診！指揮中心再禁止「6家印尼公司」仲介移工來台

▲新增6家印尼仲介公司禁止仲介移工來台。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日晚間公布，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，即起新增暫緩「PT. ARNI FAMILY」、「PT. BRATA KARYA INDONESIA」、「PT. CITRA PUTRA INDARAB」、「PT. DEWI PENGAYOM BANGSA」、「PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA」、「PT. PELITA KARYA JUHARI」共6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，截至目前我國共暫緩14家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

指揮中心指出，近期印尼籍移工確診個案持續增加，自今年11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，並同時暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS、PT. PRIMA DUTA SEJATI、PT. BUMENJAYA EKA PUTRA及 PT. MITRA SINERGI SUKSES等8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

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指揮中心表示，經進一步調查，台灣10月22日迄今確診印尼籍移工中，另分別有2名自「PT. ARNI FAMILY」、3名自「PT. BRATA KARYA INDONESIA」、4名自「PT. CITRA PUTRA INDARAB」、2名自「PT. DEWI PENGAYOM BANGSA」、2名自「PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA」及2名自「PT. PELITA KARYA JUHARI」共6家印尼外國人力仲介公司仲介引進，即日起新增暫緩該6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

指揮中心指出，未來該14家印尼國外人力仲介公司訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。