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「爸爸」逼死35歲女碩士　養套殺手法曝！陳屍家中全身蛆

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「哈利路亞家教會」的助理牧師徐國峰得知楊瀞涵父母雙亡，自稱「父親」給予楊女溫暖，分租自家房間、介紹工作給她，再利用機會洗腦楊女投資緬甸土地。（圖／本刊繪圖組）

▲「哈利路亞家教會」的助理牧師徐國峰得知楊瀞涵父母雙亡，自稱「父親」給予楊女溫暖，分租自家房間、介紹工作給她，再利用機會洗腦楊女投資緬甸土地。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

自英國倫敦藝術大學碩士班畢業的楊瀞涵（楊女，35歲），2013年畢業當年，父親不幸辭世，楊女回台灣服喪期間，因心情低落，在朋友的介紹下到了「哈利路亞家教會」，受洗成為基督徒。教會中的助理牧師徐國峰（徐男、50歲）便以父親角色自居，不斷對楊女照顧與安慰，還將自宅雅房以每月8千元租給楊女，讓她相當感動，豈料徐男卻利用楊女對其信任誘騙她花下積蓄購買一處位在緬甸的土地。

 

徐男從與楊女談話中得知她經濟不寬裕，僅剩家人留給他的50多萬，且她在台灣孤身一人，徐男便將自己位在大安區新生南路一段的雅房以每月8千元出租給楊女，甚至還主動介紹楊女從事牛樟芝直銷工作，楊女為了做好工作，還先砸錢購買牛樟芝，同時找教友捧場，甚至打越洋電話向哥哥推銷。

「當時妹妹一直講起這位『徐爸爸』，還要我一起買牛樟芝，整個人像著了魔一樣。」楊男無奈表示，徐男不斷以話術洗腦妹妹，結果在2015年4月間，徐男竟以「投資理財」為由，要妹妹以緬甸幣1千5百萬元，再加上5%的台幣佣金、以及政府規費還有圍籬工程費等（合計約新台幣48萬），買了緬甸當地一塊2千4百平方英尺（約67.44坪）的土地。

知名藝人張芸京、王瞳、艾成、潘奕如、班鐵翔等人都是哈利路亞家教會教友。（圖／翻攝自YouTube頻道神國大樂）

▲知名藝人張芸京、王瞳、艾成、潘奕如、班鐵翔等人都是哈利路亞家教會教友。（圖／翻攝自YouTube頻道神國大樂）

徐男拿到錢後，委託教會內一位具緬甸國籍的傳教士趙彥樺（趙男），購買緬甸仰光市的土地，然後僅開給楊女一張寫著緬甸文的購買證明，接著就沒有下文，楊女越想越不對勁，詢問徐男土地後續狀況，結果徐男卻常藉故閃躲，且態度180度大轉變，一年後，趙男才告訴楊女，購買的緬甸土地價值暴跌至緬甸幣1千萬元（約台幣22萬元）。

楊男指出妹妹當初在緬甸購買的土地，地主開的價格明明是105萬緬甸幣，但卻疑似遭灌水近15倍，最後楊瀞涵支付了1500萬緬甸幣。（圖／黃耀徵攝）

▲楊男指出妹妹當初在緬甸購買的土地，地主開的價格明明是105萬緬甸幣，但卻疑似遭灌水近15倍，最後楊瀞涵支付了1500萬緬甸幣。（圖／CTWANT提供，下同）

此時身無分文的楊女，所有積蓄都投入緬甸買地之中，身邊連吃飯錢都沒有，也付不出房租，只好連夜搬離向徐男租的雅房，輪流借住在教會友人家中，而徐男竟也不聞不問。楊女後來上網一查才知道，根據緬甸的法規，外國人士是不能在緬甸境內購買、持有土地，得知自己被騙，楊女因此告上法院。

案件開庭後，楊女才發現，原來徐男與趙男兩人合謀，在購買合約上動了手腳，楊女簽的合約是緬甸幣1500萬元，但趙男與緬甸地主的合約卻只是105萬元緬甸幣（約台幣3萬），楊女心痛不已，萬萬沒想到以父自稱的徐男竟是個騙子，更扯的是，當法扶律師清查徐男名下財產，竟發現他早已脫產，楊男怒批，「這一切都是他（徐男）預謀好的。」

另一教友葉小姐也指控，因聽信助理牧師徐國峰，共花了90多萬買緬甸的土地，結果卻換來一場空。（圖／讀者提供）

▲另一教友葉小姐也指控，因聽信助理牧師徐國峰，共花了90多萬買緬甸的土地，結果卻換來一場空。

本刊致電徐國峰牧師，他表示所有的案子都已經進入法律程序，不便多說，對於是否有多名教友受騙，他也不願回應，隨即掛上電話。

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