「如果我沒回來就代表司機有問題」　人妻感應將遇害簡訊預告凶手

圖文／鏡週刊

2007年8月15日凌晨6點多，2名早起運動的民眾在新北市八里山區一處公墓，意外看到一具女屍，嚇得趕緊報案。警方獲報到場採證，發現年約40歲的死者遭開膛剖腹，從胸口到陰部留下一道長長的傷口，臟器外露，死狀淒慘。由於現場沒有任何血跡，屍體又異常雪白，警方因此研判，公墓並非案發第一現場，死者應該是遭人殺害、放血後，才被棄屍公墓。

時任新北市警局蘆洲分局偵查隊副隊長的張俊明說：「為了緝凶，警方展開地毯式搜索，並採集死者指紋進行比對，由於死者全裸，沒有證件，唯一可辯識的是頭上的蝴蝶型髮夾，因此發出公告，希望親友出面指認，但卻沒人前來。」

不過，警方在現場採證時，發現附近有一座土地公廟，員警特別雙手合十，祈求盡速破案，讓死者早日沉冤得雪。巧的是，才剛拜完土地公，警方就在路面上發現一道新的刮痕，研判應是凶手駕駛車輛擦撞造成，不久之後，指紋報告也出爐，確認死者是嫁來台灣的中國籍劉姓女子，有過2次婚姻。

劉女的現任丈夫告訴警方，8月14日，妻子接到一通電話後便匆匆出門，離家前還出示簡訊，特別提醒他說：「我現在要出去，這是計程車的車牌號碼跟司機的姓名，如果我沒回來，就代表司機有問題。」沒想到劉女一語成讖，丈夫得知她遭殺害的消息，悲慟地直指簡訊提到的闕姓司機就是凶手。



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