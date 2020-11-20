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我的婆婆殺了我「苦媳連說20次對不起」動機曝　婆婆罵人不帶髒字

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圖、文／鏡週刊 

台北市一名張姓（36歲）女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文後輕生。本刊獨家取得死者生前48小時與婆婆的居家生活對話錄音，分別請教精神科醫師、諮商心理師、社福團體等專家，藉由他們長年在所屬的專業領域，試圖還原、解讀婆媳二人相處模式，同時教導大眾如何避免類似婆媳衝突再度發生。

 吳姵瑩認為張女相當在乎婆媳關係。

▲吳姵瑩認為張女相當在乎婆媳關係。（圖／鏡週刊提供）

社團法人台灣防暴聯盟祕書長廖書雯認為，單憑一次的錄音紀錄，想解讀是否有言語霸凌是相當困難的，她聽完後發覺兩人是有發生一些爭執，其中媳婦一方不斷的說「對不起」，另一方婆婆並不接受，甚至某種程度否定媳婦的人格，兩人已經到了不能溝通的狀況，甚至不被原諒、直接被否定。

廖書雯表示，光憑一段錄音就要判斷是否有言語霸凌事實，這有一定認知困難度，但發生這種悲劇令人很痛心，目前國內有家庭暴力防治法，若存在任何言語霸凌、精神上的傷害或侮辱，相關法律有明確規範。

廖書雯表示，家暴法對婆媳或直系姻親的規範有給予保障，過去實際上處理個案以親密關係如夫妻間的家暴問題居多，但婆媳間的實際案例卻較少，呼籲民眾若遇到精神傷害、言語霸凌或侮辱等情事，現行法律有明確保障，

廖書雯建議，當發生類似案件時，第一不要指責被害人，第二不要有預設立場，若雙方關係變得更壞，無法幫助對方解決問題，此時最重要的是同理心，讓所有人相信有更多外力資源能協助改善，應勇於尋找外力資源、求助管道幫助自己。

婆婆都是不客氣的話　像拿針刺媳婦

精神科醫師楊聰財聽完對話，認為雖沒有激烈吵架的語氣，但內容還是有很不客氣的對話，感覺婆婆態度與姿態比較高，做媳婦的通常會感到委屈，因為婆婆的字字句句，都像在拿針刺人，雖沒有半句髒話，但都是「不客氣的話」，那會讓人生悶氣的。

楊聰財認為，媳婦已經跟婆婆說對不起了，結果婆婆還一直唸，相信任何一位當事人內心都會非常不舒服，對婆媳兩人關係不但不會加分，「百分之三百絕對是扣分」，負面情緒累積久了，就會有憂鬱，焦慮等壓力出現。

楊聰財指出，華人家庭常有三大如婆媳、姑嫂、妯娌等問題，這些確實都是「女人的戰爭」，因為女人心思較細膩，通常會想很多、也會比較與計較。他直指化解婆媳問題關鍵因素是「丈夫」，當丈夫的人應學習如何當「兩面光」，除要主動安慰太太，讓她知道「我是跟妳同一國的」外，也要讓自己媽媽了解適度溝通的必要，婆媳關係不要太過強勢。

楊聰財建議，若婆媳關係不好，可盡量避免住在一起；但婆媳關係再好，也不可能好到像自家母女那樣，婆媳間可以拉開距離，甚至遇到話不投機半句多時，可以回到自己窩裡避風頭。

在乎婆媳關係　暫停終止對話能降火

諮商心理師吳姵瑩聽完這段錄音，發現在十分鐘內累積了20多次的道歉、對不起，認為這名頻頻道歉的張姓女子非常在乎婆媳關係，也努力想去修復婆媳關係、甚至安撫婆婆情緒，但她雖一直承認自己做錯了，婆婆可能在憤怒情況下，無法接受她的任何說法，最後釀成不幸悲劇。

吳姵瑩說，聽完對話後，內心有點心疼與疲憊感，認為雙方爭執或試圖道歉過程中，若知道對方無法接受下，有時可以使用一些暫停方式來終止這個對話；或等一段時間、心情較平復後再來討論，讓那個「火」能暫停下來。

吳姵瑩以此案為例，當民眾發現自己情緒累積過多，如午夜夢迴、個人獨處時，大腦想的都是「我跟婆婆怎麼了」之類的情緒，代表這些事真的帶給你強大壓力，建議可找一個信任的人，或是你的好友、家人，設法尋求一些意見與協助。

若長達半年時間都被同一件事持續困擾，吳姵瑩建議立即尋求專業諮詢建議，包括向醫院尋求身心科協助，透過醫生診斷評估是否需進入心理諮商體系。


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