嘉義女一次被拔20顆牙　返家隔天昏迷送醫不治　

▲拔牙。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義日前發生一女子前往醫院拔蛀牙，但牙醫師診斷後一次拔了她20顆牙。而女子回家後隔天陷入昏迷，送醫急救後 延至13日仍拔管，院方當時開立死亡證明，判定女子死因是肺炎引起，但女子家屬質疑死因是拔牙感染所致，於是向警方報案，檢警今相驗後將擇日釐清死因。醫院17日也發表聲明，確認有治療這名患者並說明案情。





▲拔牙事件院方做說明。（圖／嘉義基督教醫院提供）

家屬認為女子因前往醫院就醫後被拔除20顆牙齒，隔天陷入昏迷送急診一直到13日拔管辭世，家屬質疑死因就是拔牙引起，與院方開立肺炎因素有出入，決定報案由檢警介入調查釐清。

嘉義基督教醫院17日發表聲明指出，鄭姓病人10月30日因牙齒全口蛀牙由診所轉診至嘉基口腔顎面外科門診看診， 當日經主治醫師診視後安排病人接受相關術前檢查(抽血、X-ray、心電圖)，並進行手術風險評估與說明。

聲明表示，病人於11月4日至本院接受拔牙治療，手術時採全身麻醉方式進行，術中拔除 20 顆殘根，手術後病人送至恢復室觀察 2 小時，經測量血壓、血氧狀況良好， 且給予術後衛教說明，當日病人出院返家休息。

11月12、13日本院皆與家屬聯繫，表達關心，對於病人11月13日辭世，其家屬所提之手術造成感染相關爭議，本院雖感遺憾但予尊重。

院方表示，該案家屬已經報請檢察官相驗，一切靜候司法調 查，院方不再多做澄清。並懇請社會各界在真相釐清前，勿做過多揣測或質疑， 留給醫療人員安心執行診療的空間。

不願具名的牙醫師指出，死者家屬質疑拔20顆牙導致感染致死，其實還需要進一步了解患者實際情況，而實務上這種情況是有可能採取的醫療方式，因為每次拔牙都有感染風險，分越多次感染的風險越高，大醫院可能因為患者本身病況問題，所以主治醫師才會建議一次處理。或者患者本身罹癌，需要進行化療或放療，主治醫師也會建議一次拔除，因為化療或放療後可能導致日後不易癒合，但實際情況還是得由主治醫師判斷。

至於死者拔牙後無安排住院，這一點就需要等院方進一步說明，一般而言如果患者一次拔除20顆牙根，能安排住院觀察會較為妥適，但為何院方讓患者當日返家，應該是術後恢復情況良好，且家屬同意。另本案已進入司法調查程序，實際死因還是得靜候檢察官相驗後釐清。