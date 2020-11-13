中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手





▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

文／中央社渥太華12日綜合外電報導

加拿大今天表示，為了因應中國在香港實施港區國安法，將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作。此舉可能會加劇與北京的緊張關係。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）接受路透社採訪時指出：「在多項嚴重困擾加拿大的事態發展背景下，今天做出這項宣布。」他也提到中國本週取消4名香港民選議員資格的作法。

門迪奇諾說，過去3年來大學畢業的任何香港居民都可以申請在加拿大工作，最多達3年，加國政府並將對他們提供一種更容易轉換成永久居留的方式。

門迪奇諾表示，加拿大也將加快程序，讓「他們的配偶、伴侶和子女來加拿大建立生活的下一篇章」。他另指出，今年以來，來自香港的就讀許可申請有增加。

加拿大2年前逮捕遭美國通緝的華為財務長孟晚舟之後，中加兩國關係急凍，北京當局後來依間諜罪名迅速逮捕兩名加拿大公民：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天表示，加拿大不會屈服於中國的「脅迫式外交」。

杜魯道接受英國「金融時報」（FT）線上會議專訪時表示：「我們不贊同脅迫式外交...實際上我們深信，如果開始屈服於那種壓力，就長遠而言，只會讓自己的處境變得更糟。」