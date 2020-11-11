經濟泡泡再等等！陳時中：商業活動先以專案辦理、旅遊泡泡非優先

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳出國內將有首例經濟泡泡模式訪問。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，已經和經濟部達成相關共識，但涉及各種產業別與訪台模式有不同形式，決定先以專案辦理，後續待樣態蒐集成為通則，不排除可作為經濟泡泡。至於旅遊泡泡，非目前優先項目。

昨日經濟部長王美花透露國內將有外資電子業大咖來台洽商投資可免除隔離檢疫，被傳是首起經濟泡泡。不過，陳時中今日回應，目前是以專案形式辦理。

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陳時中指出，經濟泡泡方面已經與經濟部有明確共識，必須考量必要性、急迫性、不可取代性的商業活動，不過不同產業可能來洽談、觀察、參觀、訪問、開會，有很多各有不同形式商業活動，先以專案辦理，後續當樣態蒐集完全，可以成為通則，不排除作為經濟泡泡模式。

外界也關心旅遊泡泡進展，陳時中回應，「旅遊泡泡」在目前來說是相對後面的議題，若要廣泛性旅遊交流，大家可以疫苗發展當成指標，若發展到一定程度，旅遊就會變成熱門的話題，但目前還不是。

莊人祥昨表示，該起商務入台專案人數不多、在台時間不長，入台可免除居家檢疫14天隔離，但要提供登機前三天內的陰性證明，且入住的旅宿必須出入分開、電梯管制，且行程間必須專人陪伴、專車接送，相關規定比照先前外交泡泡做法。