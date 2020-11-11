小小人攻佔街頭勸募暖哭民眾　霸氣宣言：要幫助燙傷的他們

▲林口愛德幼兒園的幼幼班孩童替陽光基金會勸募發票。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「叔叔、阿姨好，能捐給燙傷的人一張發票嗎？」才3歲就讀幼幼班的小小人，拿著自己設計的勸募箱，近日在新北市林口區的街頭募捐發票，讓民眾大感驚訝。林口愛德幼兒園為推動幼兒品德教育，與陽光基金會合作，讓孩子體驗幫助他人的溫暖，透過「一張發票一個力量」替顏損及燒傷的朋友募資，短短幾小時就募到了5百餘張發票。

下午放學時間，一群身高不滿100公分的幼兒在老師的帶領下，站在街頭向民眾募發票，被問到「為什麼呢？」他們也能清楚地說明「因為我們要幫助燒傷的人噢！」童顏童語不僅逗笑了大家，也讓勸募箱中塞滿了發票。透過陽光基金會的介紹，幼兒們都能深刻了解顏損及燒傷朋友的痛苦，進而引發同理心，在老師的引導下嘗試為他人做付出。

林口愛德幼兒園園長高譯姳表示，孩子與生俱來就擁有許多良善的美德，就看我們給予什麼樣的環境，讓他們去發揮而已。幼幼班的孩子從海報的設計、製作可以背在身上的勸募箱，一直到練習如何有禮貌的向大人開口勸募，老師帶領著孩子一步一腳印，活出自信，又能為他人服務，幼兒在挑戰自我的同時，也懂得如何尊重不同外表的人。

華山愛德教育基金會執行長賴旻宜則表示，教育就是生命感動生命的過程，因此我們自身的楷模很重要，並要以仁義禮智信的精神來啟發孩子，讓他們成為更好的自己；此次與陽光基金會的合作，就是觸動孩子仁義禮智信的具體展現。期待這群孩子們長大後，為社會注入良善的暖流。

▼陽光基金會成員到校替孩童講解燙傷、顏損者的痛苦。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼小小人拿著自己設計的勸募箱分外吸睛。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼孩子短短幾小時蒐集了5百餘張發票。（圖／記者陳豐德翻攝）

