7月女嬰遭熱水淋！臀腿快半熟...「不是虐嬰無法可罰」母氣炸



▲新竹市一間準公托發生燙傷意外。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市1家準公共化托嬰中心，發生7個月大女嬰遭洗澡水燙傷，造成女嬰臀腿大面積脫皮、2度燙傷，女嬰家長不滿托嬰中心不聞不問，也不滿政府「不是虐嬰」的說法，因而投訴到各媒體，市府社會處調閱監視畫面及召開案會議，認定托嬰中心有疏失，依違反兒童及少年福利與權益保障法罰12萬元，限期改善，並將取消準公共化資格。

女嬰家長向多家媒體投訴，8月間7個月大的女兒被托嬰中心托育員帶去洗手台洗屁股，疑似未試溫就讓熱水直接在女兒屁股及大腿，造成臀部出現大面積紅腫、脫皮，送醫後診斷為2度燙傷。

▲▼女嬰的臀腿發生大面積燙傷。（圖／女嬰家長提供，下同）





托嬰中心也表示，當時疑似因為熱水器故障才發生遺憾，後來熱水器也更換了，也向社會處報備，發生這種事園方也不願意，算是意外、是疏失，孩子燙傷的第一時間園裡也趕快送醫，後續也試著處理，不過女嬰家長也不在信任，幾天後就沒在園內托嬰，之後園方有試圖連絡很多次，只是女嬰家長電話不接、傳訊息也不回應，園方說，後續還是會請社會局協助，希望事情能圓滿落幕。

家長生氣的說，事發後雖透過LINE向托嬰中心抱怨托育員沒有基本護理的概念，托嬰中心當時也保證會負起責任，但事後卻將理賠推給保險公司就不顧不管，女嬰媽媽說，案子拖了2個月，他們尊重民主法治2個月，結果沉默之後只獲得政府說，會加強督導、增加稽查頻率，政府單位甚至不知道，孩子轉園後，托嬰中心竟然不聞不問，向政府反映，卻獲得「這是意外，不是虐嬰，沒有法可以裁罰，也不會在平台揭露疏失，讓父母可以避開黑洞」。

▲▼女嬰媽媽不滿園方不聞不問，也對市府的說法不認同。

社會處強調，已限期要求該托嬰中心改善並妥善處理後續事宜，建立安全維護機制，市府也會就全市各托嬰中心持續加強稽查，並就托嬰中心管理、托育人員照顧知能及托嬰中心照顧環境等面向，增聘專家入園輔導次數，除此之外，也要求托嬰中心負責人完成保險理賠，主動向家長說明處理進度，托嬰中心燙傷女嬰，經查確有疏失，依違反兒童及少年福利與權益保障法規定裁罰12萬元，命限期改善，屆期未改善者得按次處罰。

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