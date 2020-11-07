「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍「高中女友」25刀...下場曝

▲曾男狂砍高中生小女友25刀後，被路人壓制在大街上制伏。（民眾提供）

圖文／鏡週刊

2019年9月2號，22歲曾姓男子與15歲高中生小女友到汽車旅館打分手砲，之後曾男發現這不是單純的分手，而是小女友移情別戀。5天後，曾男埋伏在女高中生家附近，一出家門她就被狂砍25刀，直接砍掉女高中生2隻手指頭，好險在路人的相救下，才把曾姓男子制伏在大馬路上。

2人相識不到半年，因為愛得濃烈，2人曾在女高中生家拍下數張性愛照片，直到2人分手前夕，還決定為這份愛情畫下完美的句點，相約到汽車旅館進行最後一次的交流，但分手砲打完，曾男就發現原來是小女友另結新歡，當晚就恐嚇女高中生小女友，「我要把妳掐死，然後我也會去死，我要把妳留在還愛我的時候。」

法院審理時，認定曾男為愛傷人惡性重大，在判決中指出，女高中生總共被砍25刀，刀刀見骨的傷勢從頭到腳都有，而且女高中生的中指與無名指當場被砍下無法接回，除了造成被害女高中生未來生活無法自理，更造成家屬無法抹平的傷痛，審理過後，依據成年人對少年殺人未遂，求處曾男有期徒刑12年。

判決中指出，依據成年人與未成年人發生性關係次量刑，據女高中生指稱，2人除了在家中、還有汽車旅館，曾經發生數十次性行為，但在法院審理時，女高中生只拿得出性愛自拍照4次不同時間地點的證據，最終僅認定4次性行為。

高雄地院考量曾男在殺人未遂後，不斷後悔自己的一時衝動，並向少女和少女的家人不斷懺悔，並且坦承自己是被愛沖昏了頭，才會犯下殺機，且不斷在獄中寫金剛經迴向，法官考量到他的智識能力等情節， 二審撤銷一審判決，改求刑他10年10個月，全案仍可上訴。

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