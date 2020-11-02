蘇貞昌稱「沒時間注意」　柯文哲嗆：這種回答就是傲慢、鴨霸

▲柯文哲出席「2020 亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前酸行政院長蘇貞昌「失智」，使蘇貞昌2日上午受訪時表示，沒有時間和心情去注意哪一個人講些什麼。對此，柯文哲回應，蘇貞昌這種回答就是「極其傲慢」。

柯文哲2日出席「2020亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動，並且接受媒體聯訪。針對蘇貞昌說沒時間注意柯文哲講什麼，柯文哲2日重申，美豬、美牛議題並不是一個食安問題，而是溝通與管理的問題，像蘇貞昌這種回答就是極其傲慢，坦白講政府還是要回應人民關心的題目，這就是一種執政的態度，「我覺得這種回答就是傲慢、鴨霸。」

柯文哲近來不斷砲打中央美豬議題，日前質疑中央的產地標示無法替民眾把關，「到底是笨還是壞？」隨後聽聞蘇貞昌回應「聽不懂」後，柯文哲又加碼一句「我們台北市有完整的失智照顧系統」。

柯文哲以「失智照顧系統」作為回應，立刻引發外界熱議，質疑他不該將疾病掛在嘴邊。柯文哲1日受訪時認為，「這就是這樣啦！通常問他A，他就答B，我的意思是『你們不要裝傻！』」

對此，蘇貞昌2日上午接受媒體訪問時表示，做院長就是在總統蔡英文領導下為國努力，現在防疫、紓困振興，以及食安和相關國家安全，還有地方治安等防護，他沒有時間和心情去注意到哪一個人講什麼。

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