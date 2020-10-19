奉派受訓遇計畫變更！「上士副排」趁空檔偷放6天假　被抓包下場慘

▲陸軍上士副排趁受訓空檔偷放6天假，被法官判刑3個月。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳韻如／高雄報導

陸軍裝甲564旅郭姓上士副排長奉派到第六軍團受訓，但2月間因防疫整備關係，造成訓練計劃變更，而他本該先歸建，預計3月初再復返受訓，但他卻擅自返家休假，經原單位察覺有異連繫後，他才趕緊回去報到，但仍被憲兵隊依法送辦。法院審理後，認定他無故離去職役超過6天，判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，郭男2009年年底入伍，目前擔任陸軍裝甲第564旅聯兵一營的戰車連上士副排長，而他在2019年12月23日起奉派第六軍團參加「109年度聯合戰區層級模擬（JTLS）圖臺操作訓練」，但因防疫整備，訓練計畫有變更，他本應在2月21日返回原單位歸建，並於3月8日復返受訓，但他卻沒有返回原單位，也沒請假，就自行返回高雄住處休假。

直到郭男原單位察覺有異，趕緊與他聯繫，郭男才在3月6日趕回原單位報到。不過因他無故離營多天，高雄憲兵隊將他依法送辦，而他應訊時也坦承犯行。

法官審理後認為，郭男身為現役軍人，本來就該遵守法紀，依照指揮履行職役，但卻趁著參加外地訓練因疫情變更的機會，心存僥倖擅自不假未歸返報到，嚴重影響部隊領導統御及軍隊紀錄的維護，但考量他在接獲通知後，就隨即返營，因此依陸海空軍刑法第40條「無故離去職役逾6日」判刑3個月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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