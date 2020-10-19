打麻將變砲友！　汐止小三慫恿人夫殺妻：有種的話幹掉你老婆啊

圖文／鏡週刊

新北市張姓人夫為蘇姓小三殺妻，事後故佈疑陣，誤導警方辦案。但檢警抽絲剝繭，認定死者蔡女的丈夫張男及外遇對象蘇女涉有重嫌，但張男在中國工作，檢警只好約談蘇女，案情也終於露出曙光。

時任刑事警察局偵四隊隊員的林佑裕，告訴本刊：「蘇女不太說話，當時我們手上的證據也不太夠，只能旁敲側擊。」警方多次測謊，試圖突破蘇的心防，但成效不佳，直到檢警提出可讓她轉為汙點證人、減輕刑期，蘇猶豫了一會兒後，才將命案始末娓娓道來。

原來，張男與蘇女是鄰居，2人都已婚，2004年10月因打麻將相識，進而發展成不倫戀。後來2人被蔡女抓姦在床，蔡將此事告知蘇的丈夫，並要對方「管好自己的老婆」，沒想到此舉非但沒有挽回丈夫的心，還替自己與2名年幼的女兒惹來殺機。

蘇女向警方坦承，蔡女的所作所為讓她懷恨在心，她曾指使張男對蔡的機車噴漆，蔡後來也提出離婚的要求，並與張分居，但蘇仍不願放過她，竟要求張殺妻以證明2人「堅定的愛情」，甚至拿分手當作威脅，嗆張：「有種的話，去把你老婆幹掉啊！」因為蘇多次慫恿，加上覬覦蔡400萬元的身故保險金，張最終動了歹念，決定與蘇聯手策劃殺妻。

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