吵完架想洩憤！高雄男拖全裸女友出浴室　2度硬來得逞…下場曝

▲男子與同居女友吵架，竟2度硬上洩憤，法官判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿剛（化名）與女友小君（化名）同居，某日2人因細故發生爭吵，阿剛竟將在沐浴中的小君強拖出浴室硬上，完事後隔沒幾個小時，2人又再度發生口角，阿剛再度將人拖回房間內硬上，過程中造成小君滿身是傷，嚇得奪門而出求救。高雄地院審理後，依強制性交罪判阿剛5年徒刑，並須賠償小君80萬元。

判決書指出，阿剛2018年11月10日在外因故與小君發生爭執，2人於是分別回家，而小君一到家後隨即進到浴室洗澡，但沒想到阿剛返家見狀，竟將小君拉出浴室，強逼小君道歉，否則就要將小君拖到馬路上，讓她全身赤裸在馬路中間下跪道歉，小君當時嚇壞，只好照辦。

小君道歉後，阿剛頓時色心大起，不顧小君極力反抗，將人抱到床上後，用手猛掐著小君的脖子，接著性侵得逞。完事後的2人，在同日下午再度發生爭執，阿剛竟又再次將小君拖行到客廳，並恐嚇要將小君全身脫光拖至大馬路上，而因小君不斷哭喊，阿剛接著再將人拖至房間內性侵得逞。

過程中，因雙方激烈拉扯，造成小君臉部及全身多處瘀傷。事後阿剛要求小君幫忙搬運物品到住處樓下，小君得以趁隙逃跑求救，但第一次時，因致電友人未果，小君只好跑到里長競選服務處求救，案經服務處人員協助報案，全案才因此曝光。

法院審理時，阿剛矢口否認犯行，堅稱2人是合意性交，但法官勘驗小君的驗傷報告，以及證人的證詞後，發現小君出現創傷後壓力症候群，因此認定阿剛犯行將他依法判刑5年，並須賠償小君80萬元。

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