公費流感疫苗已打逾4成！陳時中：50~64歲族群明起施打暫緩

▲陳時中宣部公費流感疫苗50~64歲族群暫緩施打。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

受到新冠肺炎影響，今年公費流感疫苗「打」氣旺，開打10天已經使用273.5萬劑，佔比約4成。衛福部長陳時中今（16）日親上火線召開記者會，宣布公費對象中的無高風險慢性病50~64歲明天起暫緩施打。

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疾病管制署表示，今(109)年公費流感疫苗民眾接種踴躍，自10月5日開打至10月14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑(疫苗使用率45.3%)，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

疾管署進一步表示，經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

依疾管署監測資料，今年南半球流感季流感病毒活動度低，且目前國內類流感門急診就診率、就診人次及流感併發重症確診人數仍為低點，疾管署提醒除接種疫苗外，配合落實「樂活防疫 健康生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。

疾管署發言人莊人祥昨（15）日表示，目前確實有跟4家疫苗廠積極洽商，希望購入國內外自費訂單以外的疫苗作為公費使用，雖然國際間疫苗告急，搶購難度高。

莊人祥表示，目前公費流感疫苗依然是65歲以上長者打最多，其次為50~64歲者64萬9千劑。雖然現在尚無流感疫情，但還是希望幼兒與長者能優先接種，今年共採購公費疫苗603萬劑，另有115萬劑自費，全部施打後可達31.5%涵蓋率。